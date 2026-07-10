a gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que México ya comenzó a pagar las consecuencias económicas de la incertidumbre jurídica y de la protección que, afirmó, el Gobierno federal brinda a funcionarios señalados por la justicia de Estados Unidos.

En un mensaje difundido este jueves, la mandataria sostuvo que la decisión de Estados Unidos de no renovar el Tratado de Libre Comercio en los términos anteriores y mantener una revisión anual genera incertidumbre para los inversionistas y afecta directamente la competitividad del país.

Como ejemplo, mencionó el anuncio de Toyota de trasladar su producción de Tijuana a Texas, hecho que, dijo, representa el inicio de una pérdida de empleos, capital e inversión que impactará especialmente a estados exportadores como Chihuahua.

«Algunos buscan minimizar el caso de Toyota y dicen que será gradual, pero la pérdida de confianza también es gradual: primero una línea de producción, luego una planta, luego un país», afirmó la gobernadora.

Campos vinculó esta situación con lo que calificó como un deterioro del Estado de Derecho y acusó que el Gobierno federal ha privilegiado la protección política por encima de la aplicación de la ley.

La mandataria también hizo referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que continúa sin rendir cuentas y cuestionó que la Fiscalía General de la República informara que no cuenta con elementos suficientes para proceder en su contra.

«Han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos. Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado», expresó durante su posicionamiento.

La gobernadora afirmó que esta situación provoca que México pierda competitividad, inversión y confianza internacional, mientras millones de familias enfrentan las consecuencias económicas de esas decisiones.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno federal para que, dijo, los funcionarios señalados rindan cuentas ante la justicia y pidió a la ciudadanía mantener el tema en la agenda pública.

«¿Dónde está Rocha Moya? ¿Por qué protegen a los señalados? ¿Cuánto más va a costarle a México esta complicidad?», concluyó la mandataria.