No lloran, no respiran, pero hay quienes los tratan como si fueran reales.

Los bebés reborn dejaron de ser un simple “muñeco bonito” hace rato. Hoy son piezas hiperrealistas que, de lejos, engañan a cualquiera: piel con textura, venitas marcadas, pestañas una por una, peso similar al de un recién nacido. Los ves y dudas.

Pero lo más fuerte no es cómo se ven, es lo que provocan.

En países como Polonia, donde la natalidad está por los suelos, este fenómeno ha crecido bastante. Artistas como Barbara Smolińska se han dedicado a crearlos, y lo que empezó como arte terminó cruzando a lo emocional. Porque sí, hay personas que los visten, los cargan, los arrullan y en algunos casos, hasta hacen ceremonias como si fuera un nacimiento.

Y aquí es donde muchos dicen: “ok, pero ¿por qué cuestan tanto?”

Depende.

Los más básicos son de vinilo y se hacen en serie, por eso son más accesibles. Pero los que realmente suben de precio son los de silicona. Esos no salen de fábrica en masa, se crean desde cero. Todo empieza con una escultura en arcilla, luego moldes limitados, y después horas de trabajo a mano: lijado, pintura por capas, detalles minúsculos. Cada uno termina siendo prácticamente único.

Por eso los precios se disparan. Puedes encontrar opciones desde unos cientos de pesos en línea, pero los verdaderamente artesanales se van a miles, ¡ incluso hasta 80 mil pesos o más !

Aun así, el dinero no es lo que más llama la atención.

Lo que realmente está detrás es el uso que muchas personas les están dando.

En terapia emocional, los bebés reborn se han convertido en una herramienta para quienes atraviesan duelos o ansiedad. Su realismo no es solo estético, ayuda a generar una conexión que permite canalizar emociones, bajar el estrés y sentirse acompañado en momentos difíciles.

No es que sustituyan a una persona, pero para algunos, hacen más llevadero el proceso.

¿Tú, te comprarías uno o prefieres de carne y hueso?