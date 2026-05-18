La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por el Departamento de Justicia de EU por presuntos nexos con Los Chapitos.

En un comunicado, la UIF informó que las personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas con “carácter estrictamente preventivo”, a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

Aunque confirmó la medida, la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público omitió mencionar los nombres de las personas incluidas en el bloqueo.

La acción deriva de las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses, que señalan a Rocha Moya y a otros exfuncionarios de Sinaloa de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitirles operar sin intervención de las autoridades.

Bancos emitieron alertas por personas políticamente expuestas

De acuerdo con la UIF, los bancos mexicanos activaron alertas sobre clientes considerados Personas Políticamente Expuestas, conforme a sus mecanismos internos de cumplimiento y monitoreo.

A partir de esos reportes, se procedió a la inmovilización preventiva de las cuentas de los funcionarios señalados.

La unidad aclaró que el bloqueo de recursos no representa una determinación definitiva ni implica que ya se haya acreditado alguna responsabilidad.

“La inmovilización de recursos no constituye una determinación definitiva ni representa la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, señaló la UIF.

También indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con medios de defensa, entre ellos la Garantía de Audiencia, recursos administrativos y vías jurisdiccionales.

Esto significa que los señalados pueden acudir ante un juez para solicitar el desbloqueo de sus cuentas, mediante los procedimientos legales correspondientes.

Sheinbaum dice que fue una medida automática

El comunicado de la UIF se difundió después de que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que el bloqueo fue una medida automática derivada de las órdenes de aprehensión en EU contra las personas señaladas.

La mandataria explicó que no se trata de una investigación iniciada directamente por la UIF, sino de una reacción preventiva del sistema financiero.

“Los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, dijo.

La UIF agregó que actualmente analiza información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales que aplica en otros reportes del sistema financiero mexicano.

La confirmación llega en medio del avance del caso en EU contra Rocha Moya y exfuncionarios de Sinaloa, señalados por presuntos vínculos con una red de protección política y financiera relacionada con Los Chapitos.

Aunque la UIF insiste en el carácter preventivo del bloqueo, la medida abre un nuevo frente para los funcionarios acusados: ya no solo enfrentan señalamientos judiciales en EU, también restricciones financieras en México.