Una mujer dejó a su perro en una peluquería canina y, como cualquiera, esperaba que se lo entregaran en tiempo. Pero los minutos empezaron a pasar… y nada. La molestia fue creciendo, porque no es lo mismo dejarlo un rato que sentir que ya se están pasando.

Así que vino la pregunta inevitable: ¿qué está pasando allá adentro?

Días después, las cámaras dieron la respuesta… y nadie se la esperaba.

Resulta que no era descuido, ni desorden, ni exceso de trabajo. Era algo mucho más simple: una empleada no podía dejar de abrazar al perro. Sí, así como suena. En lugar de ir rápido con el servicio, se quedaba con él, acariciándolo, hablándole, dándole toda la atención del mundo.

El protagonista de todo esto era un husky siberiano que, por cierto, nunca mostró incomodidad. Al contrario, en el video se le ve tranquilo, relajado, como si ese “retraso” no le molestara en lo más mínimo.

Cuando el empleado se enamora del cliente

Que te parece, lo autorizas? pic.twitter.com/6RH9cAKISn — El Buho Sabio. Busca la Sabiduria siempre. (@el_buho86742) April 25, 2026

El momento fue captado por las cámaras de seguridad y terminó en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Y claro, no tardaron en llegar las reacciones: desde quienes se rieron por la escena, hasta los que dijeron que ojalá así trataran a todos los perros.

Porque al final, la queja tenía sentido, pero la razón era otra.

No estaban tardando por hacer mal su trabajo, LO QUE PASÓ ES QUE alguien se encariñó de más.