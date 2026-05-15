Se entrega Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rocha Moya; lo trasladan a Nueva York

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, fue detenido en un consulado de Estados Unidos en Europa y acordó entregarse de inmediato a las autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos que se le imputan.

De acuerdo con fuentes de seguridad norteamericanas, el exfuncionario habría sido ubicado en Italia o Irlanda y posteriormente trasladado a Nueva York.

El caso se suma al de Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó a autoridades de EU por la garita de Nogales, Arizona.

Mérida Sánchez quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos y después fue trasladado a Brooklyn, Nueva York, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano.

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Agencias de seguridad de Estados Unidos informaron extraoficialmente que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, fue detenido en Europa.



Díaz habría acordado entregarse de inmediato a autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos en… pic.twitter.com/XQPkHixPGI — Fernanda Familiar (@qtf) May 15, 2026

El exsecretario de Seguridad fue detenido el 11 de mayo de 2026. Su expediente quedó registrado en Arizona con el número S9 23 Cr. 180, aunque será radicado en Nueva York.

Dos exsecretarios de Rocha Moya quedan bajo custodia de EU

La entrega de Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez ocurre en medio del expediente abierto en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con una facción de “Los Chapitos”.

En el caso de Mérida Sánchez, la acusación estadounidense señala que habría recibido 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en sus operaciones de tráfico de drogas.

También se le acusa de haber proporcionado información sobre redadas en laboratorios clandestinos para que integrantes del grupo criminal pudieran mover droga antes de los operativos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

La semana pasada, un juez federal en Michoacán había concedido un amparo a Mérida Sánchez para frenar su detención y una eventual extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida, tanto Enrique Díaz Vega como Gerardo Mérida Sánchez aceptaron declararse culpables de diversos cargos con la intención de reducir sus posibles condenas.

Quién es Enrique Díaz Vega

Enrique Díaz Vega es un empresario y político sinaloense que formó parte del gabinete de Rubén Rocha Moya.

Antes de llegar al Gobierno estatal, tuvo presencia en el sector empresarial de Culiacán, principalmente en los ramos inmobiliario y de la construcción.

El 1 de noviembre de 2021 fue nombrado titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa. En febrero de 2024 presentó su renuncia al cargo, la cual fue comunicada como una decisión personal para regresar a sus actividades empresariales.

La Silla Rota publicó este jueves que Díaz Vega, acusado por Estados Unidos de trabajar para una facción de “Los Chapitos”, buscó acercarse al Departamento de Justicia mediante abogados para intentar convertirse en testigo colaborador dentro del proceso contra Rocha Moya y varios de sus excolaboradores.

Sin embargo, de acuerdo con esa versión, las autoridades norteamericanas rechazaron inicialmente el ofrecimiento.

El medio también reportó que Díaz Vega buscó a un abogado para gestionar el acercamiento con la justicia estadounidense. Ese abogado lo habría referido con un especialista en este tipo de procesos, quien realizó el papeleo necesario, pero no obtuvo la respuesta esperada.

De acuerdo con el periodista Juan Veledíaz, Díaz Vega renunció días después de que El Sol de Sinaloa documentó el incremento de su patrimonio mientras era funcionario.

Según esa información, entre 2021 y 2023 compró 11 propiedades y dos vehículos último modelo al contado. También se señaló que su empresa Housesin tuvo un crecimiento importante durante su paso por el Gobierno estatal.

Durante la campaña electoral, las oficinas de esa empresa habrían sido utilizadas como casa de campaña de Rubén Rocha Moya y del actual senador Enrique Inzunza Cázarez.

Con la entrega de Díaz Vega y Mérida Sánchez, el expediente contra el entorno de Rocha Moya suma nuevos movimientos en Estados Unidos, donde ambos exsecretarios ya quedaron bajo custodia.