martes, noviembre 18, 2025
Tiktoker mexicano critica el Himno Nacional por tener palabras muy antiguas

Un creador de contenido llamado Mau de la Peña está en el centro del huracán digital después de cuestionar en TikTok el lenguaje del Himno Nacional. Según él, las palabras que lo componen son tan antiguas que ni siquiera entiende lo que canta.

En su video, Mau aseguró que aunque entona el Himno con orgullo, no sabe qué significan varias de sus frases.

 Para ilustrarlo, leyó fragmentos como Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón y confesó que no tiene idea de lo que quieren decir. Luego continuó con Ciña oh patria y señaló que tampoco comprende esa expresión. Más adelante retomó una estrofa completa que menciona campiñas regadas con sangre y pies estampados sobre ella, afirmando que todo su contenido le resulta incomprensible.

Acá una muestra de las joyas del ‘influencer’ de más de 300 mil seguidores.

«No tengo ni idea qué significa el Himno de México, no sé a qué se refiera todo». 

‘Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón’. ¿Qué chingados es eso?»,

«Siempre lo canto, lo canto con mucho orgullo, pero no sé qué signifique, no sé de qué va, no sé que quiera decir eso».

«Por ejemplo: ‘Ciña oh patria’. ¿Ciña oh patria qué?»

El clip se viralizó en cuestión de horas y la reacción del público no se hizo esperar. Una lluvia de críticas inundó sus redes, donde miles de usuarios defendieron la relevancia histórica del Himno y cuestionaron su falta de contexto y conocimientos básicos sobre los símbolos patrios. Otros señalaron que, aunque el lenguaje sea antiguo, forma parte del valor cultural e histórico del país.

El debate continúa creciendo, dividido entre quienes creen que sus comentarios fueron una falta de respeto y quienes opinan que no está mal admitir que el lenguaje del Himno puede resultar complejo para nuevas generaciones.

demasiadas palabras curiosas tiene el himno de méxico

