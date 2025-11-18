martes, noviembre 18, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

De Tlatelolco a la Generación Z: dos represiones separadas por décadas, un mismo Estado que responde con violencia

Noticias
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
2 min.read

El eco de 1968 vuelve a escucharse en el país, no como un recuerdo lejano, sino como un espejo perturbador. La represión ocurrida durante la reciente manifestación de la Generación Z ha despertado comparaciones inevitables con la masacre de Tlatelolco, uno de los episodios más oscuros en la historia de México. Aunque los contextos difieren, la constante es la misma: un Estado que responde a la inconformidad social con fuerza, intimidación y desprecio por la protesta pacífica.

En 1968, miles de estudiantes fueron rodeados por el Ejército en la Plaza de las Tres Culturas. El fuego cruzado, las detenciones arbitrarias y el silencio oficial marcaron un antes y un después en la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Fue un acto de violencia deliberada para acallar a una generación que exigía libertades democráticas. La verdad fue ocultada durante décadas, mientras familias enteras buscaban justicia y los sobrevivientes cargaban con el trauma estatal.

Más de medio siglo después, la represión vivida durante la manifestación juvenil conocida como el levantamiento de la Generación Z evidencia que la institucionalidad mexicana no ha logrado superar sus reflejos autoritarios. Jóvenes que protestaban por la precariedad, el futuro económico y la inseguridad fueron dispersados con tácticas de choque, fuerzas militarizadas y métodos que recuerdan prácticas que creíamos superadas. Testimonios señalan uso excesivo de fuerza, detenciones injustificadas y un ambiente de intimidación que contradice cualquier discurso oficial de apertura democrática.

La comparación no es gratuita. En ambos casos, la protesta partió de una generación inconforme y políticamente activa. En ambos casos, el gobierno respondió con despliegue militar o parapolicial. Y en ambos casos, el mensaje es claro: quien cuestione al poder será confrontado, no escuchado.

La diferencia es que hoy existen mecanismos de información y documentación inmediata. Videos, transmisiones en vivo y decenas de testimonios dificultan una narrativa oficial única. Sin embargo, el resultado final se asemeja peligrosamente: cuerpos lastimados, miedo colectivo y una ciudadanía que se pregunta si en México ejercer el derecho a protestar sigue siendo un riesgo.

Tlatelolco fue una herida histórica que marcó a generaciones. La represión contra la Generación Z es una advertencia: un país que normaliza la violencia estatal contra los jóvenes repite su tragedia en ciclos interminables. Lo que está en juego no es una marcha, sino el derecho mismo a exigir un país distinto sin ser reprimido por ello.

Artículo anterior
Una diputada morenista acumula 22 faltas en lo que va del año: la eficacia legislativa bajo la lupa
Sofia Arias
Sofia Arias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.