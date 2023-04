Desde hace mucho tiempo han surgido voces que alertan sobre el uso del teflón, pero pocas veces nos han explicado el por qué, pero ahora sabrás lo que debes hacer.

¿Alguna vez notaste cómo tus sartenes de teflón se van desgastando con el tiempo?

Científicos de la Universidad de Newcastle y la Universidad de Flinders ahora han podido medir cómo millones de pequeñas partículas de plástico se desprenden potencialmente durante la cocción y el lavado a medida que las ollas y sartenes antiadherentes pierden gradualmente su recubrimiento.

El estudio publicado en el ‘Science of The Total Environment’, el cual lo realizaron científicos de las universidades de Newcastle y Flinders revela lo que encontraron luego de ‘escanear’ las superficies de diferentes ollas y sartenes con antiadherentes, para con esto poder qué sucede cuando usamos este tipo utensilio de cocina tan común en nuestros hogares.

El sistema utilizado fue el de imágenes ‘Ramán’ (o espectroscopía Raman).

La imagen Raman se basa en la combinación de dos potentes técnicas analíticas: espectroscopía Raman y microscopía.

Esto significa que dicha imagen contiene una gran cantidad de información química de estos datos espectrales, pudiendo representar una imagen de falso color para enfatizar y caracterizar las propiedades de la muestra, como la estructura química o su composición.

Y es gracias a estas imágenes Raman que se pueden identificar las partículas de teflón liberadas de recipientes antiadherentes rayados.

Échale un ojo al resultado del estudio que seguramente te dejará helado:

Según la investigación, ¡un solo rayón en la superficie de una sartén recubierta de teflón puede liberar unas 9,100 partículas de plástico!



Y a microescala, sus imágenes Raman y un modelo algorítmico han identificado la liberación de 2.3 millones de microplásticos y nanoplásticos por la rotura del revestimiento.

«El teflón, material de revestimiento antiadherente, suele pertenecer a la familia de los PFAS», dice el Dr. Cheng Fang, en un comunicado.

¿Qué son los PFAS?

Los PFAS son un grupo de sustancias químicas producidas por el hombre que se fabrican y usan en gran variedad de industrias en todo el mundo: textiles, productos domésticos, lucha contra incendios, industria automotriz, procesado de alimentos, construcción, electrónica, etc.

La exposición a estos productos químicos puede acarrear efectos adversos para la salud. Las personas pueden exponerse a los PFAS en diferentes maneras.

Si bien el estudio se realizó a finales del año pasado, hoy vario portales lo están retomando para poder alertar a las personas sobre el posible daño al seguir usando los sartenes rayados.

Por su parte, Youhong Tang, investigador de la Universidad, deja una recomendación a la comunidad científica: “Se recomienda más investigación para abordar la evaluación de riesgos de los microplásticos y nanoplásticos de teflón, dado que el teflón es un miembro de la familia de PFAS”

Te dejamos el estudio y el comunicado de prensa del científico.

Raman imaging for the identification of Teflon microplastics and nanoplastics released from non-stick cookware

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896972205392X