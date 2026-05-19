Revelan que el hijo de Rocha Moya tiene mansión de 17 millones en Culiacán

Rubén Rocha Ruiz, hijo mayor de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, aparece como propietario de una mansión en una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, de acuerdo con una investigación de EMEEQUIS basada en registros públicos de propiedad y datos catastrales.

El inmueble está ubicado en el fraccionamiento Barrio San Anselmo, dentro de La Primavera, un desarrollo privado de alta plusvalía en la capital sinaloense.

La propiedad cuenta con 816.32 metros cuadrados de terreno y 671.02 metros cuadrados de construcción. Su valor catastral supera los 17 millones de pesos, aunque en este tipo de propiedades el valor comercial suele ser mayor.

La información sale a la luz en medio de la presión política y judicial que rodea a Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos junto con funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con Los Chapitos.

La propiedad aparece al corriente en predial

Según la consulta realizada en la plataforma digital del Ayuntamiento de Culiacán, la mansión registrada a nombre de Rubén Rocha Ruiz se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

El sistema municipal registra el inmueble como casa habitación y detalla un valor catastral de 17 millones 12 mil 66 pesos con 50 centavos.

La ubicación también llama la atención: La Primavera es una de las zonas privadas más conocidas de Culiacán, con residencias amplias, acceso controlado y alto valor inmobiliario.

El registro coloca nuevamente bajo revisión pública el patrimonio del entorno familiar de Rocha Moya, en un momento en el que su círculo político enfrenta señalamientos desde Estados Unidos y medidas financieras en México.

El otro predio ligado a la familia Rocha

El reporte también señala a Ricardo Rocha Ruiz, otro hijo del gobernador con licencia, como propietario de un predio ubicado en Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales más importantes de Culiacán.

Ese inmueble tiene un valor catastral de cinco millones de pesos.

El punto llamativo es que el predio aparece registrado como propiedad residencial, pero estaría rentado a una agencia de autos Honda y Acura.

Con estos datos, las propiedades de los hijos de Rocha Moya vuelven a quedar en el centro de la discusión pública, justo cuando el caso Sinaloa avanza en Estados Unidos y las autoridades mexicanas han comenzado a activar medidas financieras contra los señalados.