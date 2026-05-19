OMS alerta por brote de ébola: preocupa su velocidad y magnitud

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó preocupación por la velocidad con la que avanza el brote de ébola registrado en República Democrática del Congo y Uganda, después de que los reportes sanitarios mostraran un aumento acelerado de casos sospechosos y muertes.

De acuerdo con la OMS, el brote corresponde al virus Bundibugyo, una variante del ébola que ya llevó al organismo a determinar una emergencia de salud pública de importancia internacional, aunque sin clasificarla como emergencia pandémica.

Las cifras han seguido moviéndose conforme se amplían las tareas de vigilancia, rastreo de contactos y pruebas de laboratorio. Datos recientes de autoridades sanitarias citados por los CDC registran 536 casos sospechosos, 105 probables, 34 confirmados y 134 muertes relacionadas con el brote.

Casos en zonas urbanas elevan la preocupación

Tedros advirtió ante la Asamblea Mundial de la Salud que la magnitud y la velocidad del brote preocupan especialmente por la presencia de casos en zonas urbanas y regiones de alta movilidad, como Goma, en República Democrática del Congo, y Kampala, en Uganda.

La OMS también señaló que existen reportes en la provincia de Ituri, una zona afectada por conflicto, crisis humanitaria y movilidad constante de población, factores que complican la contención del virus y elevan el riesgo de propagación regional.

Otro punto sensible es la transmisión en entornos de atención médica. La OMS reportó muertes de trabajadores sanitarios con síntomas compatibles con fiebre hemorrágica viral, lo que apunta a fallas en prevención, control de infecciones y protección del personal de salud.

La OMS destina fondos de emergencia

La organización aprobó 3.9 millones de dólares en fondos de emergencia para apoyar a las autoridades nacionales en la respuesta al brote, mientras se refuerzan pruebas, vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y atención clínica.

El brote también tiene una dificultad adicional: para el virus Bundibugyo actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado, por lo que la atención se basa principalmente en cuidados de soporte, aislamiento, diagnóstico temprano y control estricto de contactos.

Los síntomas reportados incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómito, debilidad intensa, dolor abdominal, sangrados nasales y vómito con sangre, de acuerdo con los CDC.

La OMS pidió fortalecer la coordinación internacional y evitar medidas sin sustento científico, como cierres generalizados de fronteras, ya que pueden empujar la movilidad hacia cruces informales sin vigilancia sanitaria.

Por ahora, el foco está en contener la transmisión en las zonas afectadas, proteger al personal médico y cerrar lo más rápido posible las cadenas de contagio antes de que el brote siga expandiéndose.