Cae “La Tía” en caso Carlos Manzo: la señalan por filtrar operativos al CJNG

Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, la mujer es considerada una de las principales operadoras de Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y quien también se encuentra detenido.

Las investigaciones apuntan a que “La Tía” habría tenido un papel clave dentro de la red criminal: presuntamente filtraba información sobre operativos estatales y federales a “El Congo”, lo que permitía al grupo anticiparse y coordinar actividades delictivas.

La mujer, de 35 años, fue detenida en Uruapan. Durante la acción, las autoridades le aseguraron un teléfono celular, así como diversas dosis de marihuana y metanfetamina.

La señalan como operadora de “El Congo”

Tras su captura, Wendy Fabiola “N” fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aunque su vinculación inicial corresponde a esos delitos, la Fiscalía de Michoacán la relaciona con la estructura criminal investigada por el asesinato de Carlos Manzo.

🚨 La Fiscalía de Michoacán informó la detención de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, por su presunta relación con la célula criminal de “El Congo” y con el grupo investigado por el homicidio de Carlos Manzo.



De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, la mujer presuntamente… pic.twitter.com/oCdrZmjZZK — Fernanda Familiar (@qtf) May 19, 2026

Según Torres Piña, los datos de prueba recabados permitieron ubicarla dentro del entorno operativo de “El Congo”, señalado como parte de la estructura del CJNG en la región.

La acusación central es grave: la mujer habría pasado información sensible de operativos policiales y federales a integrantes del grupo criminal.

Ya suman 22 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Durante la conferencia, el fiscal Carlos Torres Piña actualizó la cifra de personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo: ya suman 22.

El funcionario explicó que las autoridades han comenzado a desarticular la red que era liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los detenidos hay personas señaladas por participar directa o indirectamente en la planeación del homicidio, así como en actividades de narcomenudeo vinculadas con la estructura criminal.

“Son las detenciones de la estructura que hasta el momento tenemos, los que de manera directa actuaron en la planeación y los que de manera indirecta participaron”, explicó Torres Piña.

El fiscal también mencionó a escoltas vinculados a proceso por omisión y por el homicidio extrajudicial.

Con la detención de “La Tía”, el caso avanza hacia una parte particularmente delicada: la posible filtración de información oficial a un grupo criminal antes y durante operativos de seguridad.