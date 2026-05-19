La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México ha realizado 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos desde 2018 y que, hasta ahora, ninguna de esas personas ha sido entregada a las autoridades mexicanas.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria presentó los datos para reclamar reciprocidad en la relación bilateral, justo cuando Washington solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno, ninguno. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición; no han enviado ninguno”, dijo Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que las solicitudes mexicanas no corresponden a casos menores, sino a expedientes asociados con delitos graves y asuntos de alto impacto para el país. Entre ellos mencionó factureros, exgobernadores, personas acusadas de delincuencia organizada y casos relacionados con Ayotzinapa.

Sheinbaum reclama reciprocidad a Estados Unidos

Sheinbaum insistió en que la cooperación con Estados Unidos debe funcionar en ambos sentidos. Según la presidenta, México ha respondido a solicitudes estadounidenses, pero no ha recibido la misma respuesta cuando pide la entrega de personas requeridas por la justicia mexicana.

“Factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada; Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, señaló.

🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum fijó esta mañana la postura de México frente a Estados Unidos al señalar que, entre enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, el país ha solicitado 269 extradiciones sin recibir a ninguna persona en respuesta.

“México ha formulado 269 solicitudes… pic.twitter.com/oeppFkNzBP — Excélsior (@Excelsior) May 19, 2026

La mandataria agregó que México pide reciprocidad porque se trata de casos relevantes y de solicitudes tramitadas formalmente. Su posicionamiento llega en medio de una etapa de tensión con Washington por las acusaciones contra políticos de Sinaloa y por la exigencia del Gobierno mexicano de que EU entregue pruebas suficientes antes de proceder contra los señalados.

El reclamo también se suma a otros cuestionamientos recientes de Sheinbaum hacia Estados Unidos, luego de que su gobierno pidió la entrega de personas vinculadas con casos de huachicol y con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De 269 solicitudes, 233 siguen pendientes

De acuerdo con la numeralia presentada en la conferencia, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México formuló 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos.

De ese total, 36 fueron negados y 233 siguen pendientes de concluir. Dentro de los casos pendientes, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Además, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que siguen abiertas, Estados Unidos pidió a México presentar información adicional.

Con estos datos, Sheinbaum buscó colocar el tema de la reciprocidad en el centro de la discusión bilateral: mientras EU pide detener y eventualmente extraditar a funcionarios mexicanos señalados en sus investigaciones, México reclama que Washington no ha entregado a ninguna de las personas requeridas por casos graves desde 2018.