¡Se nos casa Edgar!, sí el del famoso video de «La caída de Edgar»

«¿Quién no se acuerda del clásico de clásicos en internet, ‘La caída de Edgar’? Ese video que nos hizo reír a carcajadas hace casi dos décadas, cuando un chavito quiso cruzar un río en un tronco, su primo le jugó chueco y él terminó en el agua gritando el legendario ‘¡ya güey!’. Bueno, pues agárrense porque ese mismo morro ya no es un niño, y ahora vuelve a ser noticia, pero no por una caída… sino porque se va a casar.

Sí, Edgar Martínez, el protagonista del primer gran viral mexicano, anunció su compromiso con Valeria Bermea después de ocho años de andar juntos.

El compromiso fue en mayo de 2025, en un viñedo bien bonito, rodeado de familia y amigos. Subieron fotos a Instagram con un mensajito que decía: ‘Un día muy especial con personas muy especiales’, y la neta se les veía más enamorados que nunca.

Pero ahí no paró la cosa. Ahora ya revelaron la fecha y el lugar de la boda: el 10 de octubre de 2026 en Cuatrociénegas, Coahuila.

Y como era de esperarse, la noticia reventó en redes sociales con cientos de felicitaciones de seguidores y hasta de quienes lo recuerdan por aquel momento que marcó la cultura digital en México.

Para que te des una idea del impacto, ‘La caída de Edgar’ no solo fue un chiste local: en 2006 YouTube apenas despegaba y este video fue de los primeros en romperla a nivel nacional. Millones lo vieron, se hicieron parodias, memes, y hasta se convirtió en parte del vocabulario popular con su famoso ‘¡ya güey!’.

Hoy Edgar es un adulto que dejó atrás aquella travesura, pero no la huella que dejó en internet.

Y ahora, más que caer al agua, está listo para dar el salto más grande de su vida: casarse. De aquel niño que resbaló en un tronco a un hombre que dice ‘sí, acepto’.

La historia de Edgar demuestra que hasta un viral puede transformarse en un capítulo de amor.