Yo te lo cuento directo: el comediante Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, vuelve a estar en el ojo del huracán, pero no por su comedia, sino por un robo que parece sacado de película. Resulta que su ex prometida, Ana Karen, quedó exhibida en un video donde, presuntamente, se le ve sacando dinero, joyas y varias cosas de valor de la casa que compartían.

El periodista Gustavo Adolfo Infante fue quien reveló las imágenes en su programa. Ahí se ve cómo la mujer carga bolsas, saca pertenencias y, según él, no fue un robo improvisado. Se habla de un plan detallado, con tres autos involucrados y varios cómplices. Incluso, la trabajadora doméstica de la casa ya había notado que la mujer se estaba llevando cosas desde días antes, lo que Infante llamó acción hormiga.

“Ella era aeromoza, azafata de una aerolínea. Pues entonces, yo creo que se enamoró, empezó a salir con ella, se fueron a vivir juntos y esta persona estuvo planeando robarle las cosas al Costeño durante meses, pero meses, meses, meses, según él, porque según las investigaciones que hemos hecho, estuvo durante meses planeándolo”, dijo Gustavo Adolfo.

Luego agregó:

“Son cosas que le estaba robando al Costeño y los cómplices están ahí en la esquina. Se ve cómo le abren la cajuela para que ella pueda meter absolutamente todo lo que le estaba robando a Javier Carranza».

«Existen videos de afuera y dentro de la casa. Ahí se mira cuántas bolsas saca. La señora de limpieza reporta que ella ya se había estado llevando cosas desde antes, o sea, acción hormiga”.

Y aunque en su momento El Costeño intentó arreglar la bronca por la vía legal, llegando a un acuerdo para que Ana Karen reparara parte del daño, lo que parecía un cierre del tema se puso peor. Después de ese acuerdo, el comediante denunció que recibió amenazas de muerte y responsabilizó directamente a su ex y a la gente cercana a ella de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia.

Con la difusión del video, la polémica volvió a encenderse. En redes sociales muchos han mostrado apoyo al comediante y piden que se haga justicia. Hasta ahora, las autoridades no han dicho si reabrirán el caso y, del lado de Ana Karen, no ha habido declaraciones.

Así que ya lo sabes: lo que empezó como una historia de amor terminó convertido en traición, robo y amenazas.

