Con profundísima tristeza, tengo que dar esta nota de mi querido amigo, ex colaborador del programa QTF, Pedro Enrique Moreno Hentz de 68 años. Él y dos surcoreanas, Soo Jung Park y Soo Yeon Park, desaparecieron en las Islas Feroe, Dinamarca.

Las jóvenes surcoreanas fueron vistas por última vez el 2 de septiembre; Pedro, un día después. Sus teléfonos registraron actividad cerca de una cascada que desemboca directo en el océano, uno de los paisajes más peligrosos del archipiélago. Poco después, apareció la mochila de Pedro en otra isla, sin explicación de cómo pudo haber llegado allí.

La policía local desplegó búsquedas por aire, tierra y mar, pero siguen sin encontrarlos. Finalmente, las autoridades suspendieron los operativos al no encontrar más pistas. El jefe de la policía, Michael Boolsen, mencionó que los acantilados de las Islas Feroe son mortales.

Este no es un caso aislado. En los últimos años, cuatro turistas ya habían desaparecido en las Islas Feroe.

Pedro no era solo un viajero más. Era un hombre cercano y un amigo querido. Su ausencia no es una estadística más en la lista de turistas desaparecidos; es una herida profunda para quienes lo conocieron y lo quisieron. La incertidumbre de no saber qué ocurrió, de no tener respuestas ni justicia, multiplica el dolor.

Ruego que podamos saber algo sobre él, y que este mensaje llegue a su familia.

Con inmenso cariño,

Fernanda Familiar, FF.