Para no gastar, familia prepara tortas en Disneyland ¡adivina de qué país eran!

Agárrense porque esta historia huele a jamón, mayonesa y orgullo mexicano.

Resulta que una familia mexicana se volvió viral en TikTok por hacer lo impensable (bueno, impensable pa’ los gringos): ¡llevarse sus tortas caseras a Disneyland! Sí, Don Mickey y sus cuates se quedaron viendo con hambre mientras esta banda abría la mochila y sacaba los tesoros: jitomate, lechuga, pan blanco, jamón, aguacatito del bueno… ¡y órale! A preparar las tortas como Dios manda… en plena zona de descanso del parque más caro del universo.

El video fue subido por la usuaria @ananavarro480 y ya tiene más de 600 mil vistas. En la portada dice «Mexicans in Disney», y abajo con letras que saben a verdad: “Viajar en familia no debe salir caro”. ¡Zas! Una cachetada con tortilla a los precios abusivos de hamburguesas de $20 dólares que ni llenan.

La intención fue clara: ahorrar. Y es que entre boletos, souvenirs, oídos tapados de tanto grito en las montañas rusas y refrescos a precio de riñón… pues una tortita salva el día y el presupuesto.

Pero eso sí, las redes no perdonan. Mientras unos aplauden la astucia y dicen “¡viva México, cañón!”, otros se ponen fresas y critican: que si está mal, que si no es elegante, que si Disney no es picnic… ¡ya pues, Doña Pancha!

¿Tú qué opinas? ¿Estrategia de supervivencia o falta de glamour vacacional?

Lo que es un hecho es que esta familia nos recordó que la magia no está en el menú… ¡sino en compartir una torta con los tuyos, hasta en el reino de Mickey!