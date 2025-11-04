Hombre sin hogar hace ofrenda para sus muertos y conmueve a todo México

“Solo muere quien es olvidado”… esa frase que tantas veces escuchamos en estas fechas cobró vida —y corazón— en un video que ha conmovido a todo TikTok.

Un hombre en situación de calle decidió levantar su propia ofrenda de Día de Muertos, sin recursos, sin lujos, pero con un respeto y una fe que dejaron a todos con un nudo en la garganta.

En un pedazo de cartón escribió los nombres de sus fallecidos, y debajo colocó veladoras encendidas, calaveritas, flores de cempasúchil y un poco de fruta, todo ordenado con un cariño que se siente, incluso a través de la pantalla.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar: muchos destacaron el gesto de anotar los nombres “aunque no tuviera fotos”, porque al final, lo importante no es lo que se tiene, sino lo que se siente.

Otros preguntaron dónde se encontraba este altar para poder llevarle más cosas, ayudarlo, hacerlo crecer… y sí, muchos coincidieron en que eso es precisamente el verdadero espíritu del Día de Muertos: recordar a los que se fueron, pero siguen vivos en la memoria de quienes no los olvidan.

Un altar humilde, pero lleno de amor. Una lección de humanidad que nos recuerda que la fe y la memoria no cuestan nada, pero valen todo.