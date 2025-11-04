¿Estás listo para el MEGA PUENTE de noviembre?



Prepárate, porque se acerca uno de los descansos más esperados del año y, sí, será de esos fines de semana largos que se disfrutan con gusto, descanso y buena compañía.

Cada noviembre, México recuerda un capítulo clave de su historia: la Revolución Mexicana, aquel movimiento social que cambió para siempre el rumbo del país. Y como manda la Ley Federal del Trabajo, esta fecha no solo se conmemora, también se celebra con un merecido descanso oficial.

Este 2025, el asueto por el 20 de noviembre se recorre al lunes 17, lo que significa que millones de personas podrán disfrutar de un megapuente del sábado 15 al lunes 17 de noviembre. Tres días completitos para relajarse, hacer una escapada o simplemente recargar energía antes de que lleguen las festividades decembrinas.

Las escuelas de la SEP también suspenderán clases, por lo que estudiantes, docentes y personal administrativo gozarán del descanso oficial. Así que ya te imaginarás: carreteras llenas, playas con más ambiente y muchas familias planeando su mini vacación.

Pero ojo, si eres de los que deben trabajar durante un día feriado, la ley también te respalda.

El Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que quienes laboren en un día de descanso obligatorio deben recibir pago triple: su sueldo normal más el doble por el servicio prestado. Y si además ese día cae en domingo, se agrega una prima dominical del 25 por ciento sobre el salario diario. En pocas palabras, es un día que vale por tres.

Este será uno de los últimos megapuentes del año, y muchos mexicanos ya lo están viendo como la oportunidad perfecta para un respiro antes del cierre de 2025. Desde escapadas cortas a pueblos mágicos hasta días de descanso total en casa, la idea es aprovechar cada minuto.

La Revolución Mexicana, que estalló en 1910 para poner fin al prolongado gobierno de Porfirio Díaz, es mucho más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio de las luchas sociales, los ideales de justicia y la transformación del país. Y ese legado también se celebra en este descanso, que combina historia con un merecido respiro para todos los trabajadores.

Así que ya lo sabes: el megapuente de noviembre 2025 será del sábado 15 al lunes 17, y aplicará para estudiantes, maestros y empleados de todo el país.

Un fin de semana largo para conmemorar, descansar y disfrutar… ¡¡ Y que viva la revolución !!