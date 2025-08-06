El tiempo pasa, pero los recuerdos no se van. Y si no, que le pregunten a Carlos Villagrán, mejor conocido como el queridísimo Kiko, que en pleno show se llevó un buen susto… de los que sacan carcajadas.

Durante una presentación del Show de Kiko, mientras interactuaba con el público, bromista como siempre, Villagrán se quedó helado al ver a un hombre entre los asistentes.

La razón: era idéntico a Chespirito, o al menos eso fue lo que Kiko pensó.

Sin pensarlo soltó en voz alta:

«¿Chespirito? ¿no eres? Te pareces al chavo… Hasta me asustaste.

¿A qué hora se salió?».

Y para rematar, le soltó con tono entre broma y nervio:

«¿Pero, te puedes cambiar a este otro lado?»

La escena fue recibida con risas del público y, como era de esperarse, quedó grabada en video, mismo que ya circula en TikTok y otras redes sociales.

La mezcla de nostalgia, humor y espontaneidad hizo que el momento se volviera viral rápidamente. Porque si algo tienen estos personajes del recuerdo, es la capacidad de seguir sorprendiendo… incluso décadas después.

Aquí puedes ver el momento exacto: