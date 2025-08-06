No nació en México. No hablaba español. No eligió su destino.

Y sin embargo, la China Poblana se volvió uno de los símbolos más poderosos de lo que significa ser mexicana: fuerza, ternura, dignidad, belleza y resistencia.

Porque lo mexicano, como lo femenino, no se impone: se transforma, se adapta, se enraíza.

Mirra: la niña que vino del otro lado del mundo

Su nombre original era Mirra, y nació alrededor de 1609 en Asia —algunos dicen la India, otros Filipinas. Hija de una familia noble, fue secuestrada por piratas portugueses siendo niña. Tras pasar por Manila, fue enviada como esclava a la Nueva España a través del Galeón de Manila, esa ruta marítima brutal que movía mercancía, plata… y también vidas humanas.

A los 12 años, llegó a Acapulco y fue vendida en Puebla. La bautizaron como Catarina de San Juan.

Ahí comenzó su segunda vida.

La mujer que vivía entre dos mundos

Catarina nunca renunció a su fe oriental, aunque adoptó la devoción cristiana. Vestía de forma distinta, hablaba con acento, rezaba durante horas, tenía visiones. Fue criada por criollos, pero nunca se adaptó del todo. Y aun así, el pueblo la amó.

Vivió en un cuarto sencillo en el centro de Puebla. Ayunaba, curaba, consolaba. Murió en 1688.

Su tumba, en la iglesia de la Compañía de Jesús, se volvió lugar de peregrinación.

Las mujeres iban a pedirle fortaleza, consuelo, fe.

Porque ella había sobrevivido a todo… y seguía de pie.

El traje que nació de su cuerpo y se volvió patria

Catarina vestía con faldas bordadas, sedas asiáticas y colores vivos.

Esa mezcla tan suya —india, criolla, mestiza, sagrada— fue lo que inspiró el traje de la China Poblana.

En el siglo XIX, las mujeres del pueblo adoptaron ese estilo como símbolo de orgullo y libertad.

En el XX, las adelitas lo convirtieron en uniforme de coraje.

Hoy, el traje sigue presente en bailes, fiestas patrias y escenarios…

Pero a veces se olvida quién lo inspiró: una niña robada, una mujer extraña, una santa sin altar.

La historia que no nos contaron

La historia oficial nos habló del traje.

Pero no de la esclavitud.

Ni de la infancia perdida.

Ni del silencio con el que muchas mujeres aprenden a vivir.

La China Poblana fue muchas cosas: migrante, sobreviviente, mística, solitaria, devota, símbolo.

Pero sobre todo, fue una mujer.

Y como tantas mujeres en México, transformó su dolor en belleza.

Datos que conmueven:

Fue esclavizada a los 12 años, como miles de niñas en el comercio transoceánico entre Asia y América.

Vivió 50 años en Puebla en completo celibato, bajo votos espirituales personales.

Su historia fue recuperada por cronistas del siglo XVII y reinterpretada por el pueblo, no por el poder.

Hoy su tumba aún se visita y su legado inspira bailes, vestidos y novelas.