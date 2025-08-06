Pidió un préstamo por amor. Le pagó la liposucción. Y ella, en lugar de agradecer… se fue con otro.

Agárrense porque esta historia huele a bisturí, lágrimas… y deuda bancaria.

Un hombre enamorado, ilusionado y con toda la fe del mundo en su matrimonio, decidió sacar un préstamo para cumplirle el sueño a su esposa: hacerse una liposucción.

Pensó que ese regalo fortalecería su relación. Que ese gesto la haría más feliz y los uniría aún más como pareja.

Pero lo que recibió a cambio fue una lección de las que dejan cicatriz… y no precisamente quirúrgica.

Después de pagar la cirugía en una clínica privada, él siguió echándole ganas. Pagaba religiosamente cada mensualidad, convencido de que estaba invirtiendo en su matrimonio. Amor a plazo fijo.

Pero dos meses después, la historia dio un giro inesperado:

Ella, ya esbelta, con autoestima renovada y energía de “vida nueva”, hizo maletas y se fue con otro.

Así, sin más.

Sin carta de despedida.

Sin gracias por la inversión.

Sin una explicación.

Lo dejó con el corazón roto y con la deuda que sigue corriendo como si nada. El banco cobra puntual. El amor, no tanto.

¿Qué lecciones deja esta historia?