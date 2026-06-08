El gran discurso de Antonio Banderas frente al Papa León XIV

Hay discursos que se escuchan y hay otros que se sienten mientras dan la vuelta al mundo.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Antonio Banderas tomó la palabra frente al Papa León XIV durante un encuentro celebrado en Madrid que reunió a representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

Lejos de hablar de películas, alfombras rojas o premios de Hollywood, el actor español decidió abrir una ventana a una pregunta que, según confesó, lo acompaña desde que era apenas un niño.

«Con tan solo 4 o 5 años de edad nació en mí una pregunta que solo contenía una palabra: ¿Dios?»

Sí, mientras algunos a esa edad preguntábamos dónde estaban los juguetes o cuándo era la hora de los dulces, Antonio Banderas ya andaba haciéndose preguntas existenciales.

Durante su intervención recordó cómo la fe marcó su infancia en Málaga y aseguró que Jesucristo sigue siendo una de las figuras más importantes e influyentes en la historia del arte.

«Jesucristo es el mayor protagonista de la película de la vida», afirmó ante miles de asistentes.

Pero el momento más poderoso llegó cuando habló sobre el papel del arte en una sociedad cada vez más dividida.

Según Banderas, el arte no debe limitarse únicamente a ser algo bonito para colgar en una pared o admirar desde una butaca.

«El arte no es solo belleza. El arte es pregunta. Es reflexión. Es contraste. Es revolución.»

Y remató con una frase que arrancó aplausos: «El arte debe ser una alternativa a la violencia.»

El actor también recordó algo que pocos pueden discutir: que la Iglesia Católica ha sido uno de los mayores impulsores del arte a lo largo de la historia, dejando un legado de pinturas, esculturas, arquitectura y música que siguen maravillando al mundo siglos después.

Al finalizar, Banderas citó una famosa reflexión de San Agustín:

«Decís vosotros que los tiempos son malos; sed vosotros mejores, y los tiempos serán mejores.»

Tras el encuentro, el actor habló sobre el Papa León XIV y confesó haber quedado profundamente impresionado.

«Irradia una mezcla de humildad y sabiduría que conmueve», aseguró.

Y así, por unos minutos, Antonio Banderas dejó de ser el protagonista de las películas para convertirse en el protagonista de una reflexión que hizo pensar a miles de personas.