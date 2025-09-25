¡Agárrense porque esta está de película de terror! En Guanajuato, donde cada rincón guarda un secreto y cada callejón parece tener ojos, un joven tiktoker asegura haber grabado el llanto de nada más y nada menos que La Llorona.

El muchacho, un baterista conocido en redes como Oso Polar Drums, subió un video en plena madrugada. Se le ve caminando solo, con la cámara temblorosa, cuando de repente empiezan a ladrar los perros… y entre los ecos de las calles vacías se escucha un lamento escalofriante. El chavo, visiblemente nervioso, alcanza a preguntar: ‘¿Qué es eso?’, mientras enfoca cada esquina como si algo fuera a aparecer de la nada.

El clip se viralizó en cuestión de horas. Miles de usuarios en TikTok empezaron a comentar: unos incrédulos asegurando que era solo un perro aullando, otros jurando que sí, que ese sonido es inconfundible y que solo quien ha tenido un encuentro sabe el miedo que provoca. Incluso, muchos recordaron el viejo dicho popular: ‘si la escuchas lejos, está cerca, y si la escuchas cerca, está lejos’.

Pero lo más interesante vino después. El joven no se quedó callado y subió un segundo video para explicar lo que vivió. Contó que momentos antes del supuesto llanto sintió escalofríos recorriéndole la espalda y notó cómo los perros de toda la cuadra se alborotaban sin razón aparente. Decidió regresar al mismo punto, esta vez más temprano, cerca de las once y media de la noche, y aunque había gente caminando por la zona, no pudo evitar volver a ponerse nervioso.

En el recorrido, mientras hablaba con la cámara, confesó que el ambiente se sentía pesado, como cargado, pero al final no pasó nada extraño. Eso sí, cerró con una frase entre broma y nerviosismo: ‘nos vamos a hacer influencers cazando brujas’.

Y ya sabe cómo es esto: mientras unos se ríen y buscan explicaciones lógicas, otros aseguran que Guanajuato sigue siendo tierra de apariciones y que La Llorona no perdona…

¿Ustedes qué dicen? ¿El muchacho se topó con lo paranormal o solo con la sugestión y era el extraño aullido de un perro con buena garganta?

Checa el video y luego nos comentas qué opinas.