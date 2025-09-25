Se acabó la fiesta para Modelo Especial en el gabacho. Después de un par de años en la cima como la cerveza más vendida en Estados Unidos, la mexicana tuvo que entregar la corona.

¿El nuevo rey? Michelob Ultra, la lager ligera de Anheuser-Busch, que este 2025 le dio la vuelta al marcador gracias a estrategia, marketing y hasta un Messi en la delantera.

De acuerdo con datos de Circana, Michelob Ultra superó en ventas por volumen a Modelo en el año que terminó el 14 de septiembre. Y ojo, no es cualquier logro: apenas en 2023 Modelo había destronado a Bud Light tras el escándalo por la alianza con una influencer transgénero que hundió sus números.

¿Qué cambió?

Anheuser-Busch jugó sus cartas con fuerza: lanzó Michelob Ultra Zero, su versión sin alcohol, y se montó en la ola global de consumidores que buscan opciones más saludables. El movimiento fue todo un hit, porque el mercado de cervezas sin alcohol y bajas calorías está creciendo a doble dígito.

Además, la marca le metió millones en marketing, sobre todo en deportes de gran impacto como la Copa Mundial de Clubes y el Mundial 2026 que arranca el próximo verano en Estados Unidos. Y claro, tener a Lionel Messi como imagen fue el as bajo la manga: cada comercial, cada spot con el argentino disparó el reconocimiento de la marca a niveles históricos.

El golpe para Modelo

Mientras Michelob celebraba, el terreno de Modelo se empezó a enfriar. Constellation Brands, dueña de Modelo y Corona en EE.UU., ya había advertido que las políticas migratorias de Donald Trump estaban pegándole duro a su base de clientes: casi la mitad son hispanos, y muchos dejaron de ir a restaurantes o a reuniones grandes por miedo a redadas y deportaciones. El efecto fue directo: caída en ventas.

Panorama de la industria

El dato final: las ventas minoristas de cerveza en EE.UU. bajaron casi un 5 % en el primer semestre de 2025, según Fintech. Aun así, Anheuser-Busch logró crecer y hasta levantar sus acciones un 17 % en lo que va del año.

En resumen: Michelob Ultra no solo recuperó terreno para su empresa, sino que cambió el mapa cervecero en Estados Unidos. Modelo sigue fuerte, pero la batalla por el trono de la cerveza más vendida está más viva que nunca.