¿Qué dijo el hijo de Chespirito de la parodia que hizo Bad Bunny de «El Chavo del 8»?

Resulta que Bad Bunny volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por su música, sino por meterse en la mismísima vecindad del Chavo del 8. Sí, el reguetonero apareció en Saturday Night Live vestido nada menos que de “Quico”, con todo y cachetes inflados, para rendir homenaje al clásico creado por Roberto Gómez Bolaños.

Durante el sketch, el puertorriqueño compartió escena con Marcello Hernández como “El Chavo”, Sarah Sherman como “La Chilindrina” y hasta Jon Hamm como el “Profesor Jirafales”. La escena fue una mezcla entre la nostalgia mexicana y el humor estadounidense, y claro, las redes sociales explotaron.

Pero lo más interesante fue la reacción de la familia del mismísimo Chespirito. Roberto Gómez Fernández, su hijo, dijo que le encantó el homenaje:

“Un gusto porque fue un homenaje. Hubiera estado bueno que interviniéramos nosotros, hubiera quedado mejor. Ya sabíamos que él era seguidor, pero me sorprendió que, en combinación con este programa tan importante, le dieran la oportunidad. Seguramente fue idea de él o de su equipo”.

Y sobre la actuación, soltó una sonrisa y remató con un:

“Muy buen Quico”. También aclaró que SNL no pidió permiso, ni hacía falta, porque se trata de una parodia:

“Es una manifestación de la trascendencia de lo que hizo mi padre. La representación de una celebridad como lo es Bad Bunny dice muchísimo”.

Por su parte, Florinda Meza también reaccionó con emoción en Instagram:

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”.

Así que sí, Bad Bunny no solo se metió al Super Bowl… también se metió directo en la vecindad más famosa de Latinoamérica.

Este es el video de Bad Bunny donde sorprendió en Saturday Night Live interpretando a “Quico” de El Chavo del Ocho, en un sketch junto a Pedro Pascal.

https://twitter.com/InformaCosmos/status/1974865880430641564/video/1

¿Tú qué opinas? ¿Fue un homenaje con cariño o una locura inesperada del conejo malo?