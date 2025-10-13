lunes, octubre 13, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

¿Qué dijo el hijo de Chespirito de la parodia que hizo Bad Bunny de «El Chavo del 8»?

El Mejor Buscador de Internet
Roberto Barajas
Author: Roberto Barajas
1 min.read

¿Qué dijo el hijo de Chespirito de la parodia que hizo Bad Bunny de «El Chavo del 8»?

Resulta que Bad Bunny volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por su música, sino por meterse en la mismísima vecindad del Chavo del 8. Sí, el reguetonero apareció en Saturday Night Live vestido nada menos que de “Quico”, con todo y cachetes inflados, para rendir homenaje al clásico creado por Roberto Gómez Bolaños.

Durante el sketch, el puertorriqueño compartió escena con Marcello Hernández como “El Chavo”, Sarah Sherman como “La Chilindrina” y hasta Jon Hamm como el “Profesor Jirafales”. La escena fue una mezcla entre la nostalgia mexicana y el humor estadounidense, y claro, las redes sociales explotaron.

Pero lo más interesante fue la reacción de la familia del mismísimo Chespirito. Roberto Gómez Fernández, su hijo, dijo que le encantó el homenaje:
“Un gusto porque fue un homenaje. Hubiera estado bueno que interviniéramos nosotros, hubiera quedado mejor. Ya sabíamos que él era seguidor, pero me sorprendió que, en combinación con este programa tan importante, le dieran la oportunidad. Seguramente fue idea de él o de su equipo”.

Y sobre la actuación, soltó una sonrisa y remató con un:
 “Muy buen Quico”. También aclaró que SNL no pidió permiso, ni hacía falta, porque se trata de una parodia:

“Es una manifestación de la trascendencia de lo que hizo mi padre. La representación de una celebridad como lo es Bad Bunny dice muchísimo”.

Por su parte, Florinda Meza también reaccionó con emoción en Instagram:

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”.

Así que sí, Bad Bunny no solo se metió al Super Bowl… también se metió directo en la vecindad más famosa de Latinoamérica.

Este es el video de Bad Bunny donde sorprendió en Saturday Night Live interpretando a “Quico” de El Chavo del Ocho, en un sketch junto a Pedro Pascal.

https://twitter.com/InformaCosmos/status/1974865880430641564/video/1

¿Tú qué opinas? ¿Fue un homenaje con cariño o una locura inesperada del conejo malo?

Artículo anterior
La Noche Triste: cuando los mexicas demostraron que el imperio también sangra
Roberto Barajas
Roberto Barajas
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.