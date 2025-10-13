Tras la salida de Abelito como el tercer más votado durante la final de La Casa de los Famosos México, se viralizó la reacción de su papá. El padre del originario de Zacatecas fue captado bastante molesto, lo que provocó reacciones en redes sociales.

Tras el regreso de Abelito al mundo real, comenzaron las especulaciones sobre el evidente enojo de su padre, incluso, algunos medios de comunicación aseguraron que la molestia del señor había sido tanta que había tenido que ser atendido por supuestamente haber tenido un ataque al corazón.

Sobre estos rumores, Abelito habló en su más reciente entrevista, en un conocido programa de radio. El ex habitante de La Casa de los Famosos explicó que desde el día que explotara la noticia sobre su papá, amigos y familias comenzaron a llamarle por teléfono para aclarar lo sucedido:

“Ayer todavía estaba recibiendo llamadas de que mi papá se había infartado por el coraje, entonces imagínate”.

Por supuesto, negó que su padre hubiera tenido problemas de salud tras su salida del reality show. Del mismo modo, Abelito aprovechó para hablar del enojo que se volvió viral en las redes sociales:

“Me dijo (su papá) ‘Obviamente que todos quieren que gane su gallo, entonces cuando ves el resultado hay veces que no te gusta’”.

No obstante, Abelito aseguró que más que genuina molestia, lo que su papá había sentido tras su salida era decepción, mezclada con otros sentimientos:

“Pero lejos de hacer coraje pues fueron sentimientos encontrados, tristeza, decepción, porque no ganó su gallo. En su momento se quedó triste, fue más tristeza que enojo y es válido, no lo juzgo”.

Aunque Abelito entró como el participante más fuerte para ganar La Casa de los Famosos México, su presencia poco a poco comenzó a ser eclipsada por otros participantes. A pesar de ello, terminó en un nada despreciable tercer lugar, sólo por detrás de Dalílah Polanco y Aldo de Nigris, el ganador de los 4 millones de pesos.

Cabe mencionar que, cuando Aldo fue anunciado como el gran triunfador de la tercera temporada del reality show, manifestó su intención de darle parte del millonario premio a su amigo Abelito. Ante este ofrecimiento, el influencer zacatecano aclaró que ha rechazado la oferta, pues lo que realmente aprecia del regiomontano es su sincera amistad. La relación de Abelito y Aldo conquistó a la audiencia de La Casa de los Famosos y fue clave para llevarlos a los dos al triunfo.