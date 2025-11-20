jueves, noviembre 20, 2025
Roberto Barajas
Mira… hay videos que te arrancan una sonrisa, otros que te mueven el alma… y luego está este: una abuelita con Alzheimer cantando “El Noa Noa” como si Juan Gabriel le hubiera dado play desde el cielo.

Y sí, internet quedó temblando de ternura.

Todo comenzó cuando Ariann Martínez, su nieta, compartió un momento que parecía uno más del día… hasta que la música hizo su magia.

 En cuanto suena “En el Noa Noa… Noa Noa…” la señora cambia por completo: se le iluminan los ojos, empieza a cantar de memoria, mueve los hombritos, sonríe… y por un instante, la enfermedad deja de mandar.

Ariann contó que su abuelita lleva año y medio batallando con el Alzheimer: olvida nombres, rostros, conversaciones, cosas básicas. Pero hay algo que sigue ahí, firmecito como piedra: las canciones del Divo de Juárez.

Sí, JuanGa no falla. JuanGa la regresa. JuanGa le limpia la neblina de la memoria.

En el video se ve cómo la música la despierta, cómo se conecta, cómo incluso charla con su nieta con una lucidez que hace llorar hasta a los más duros. Esos 29 segundos son una cachetada de amor, nostalgia y esperanza.

Y claro… TikTok se volvió loco.

Miles escribieron que la música también logró que sus abuelitos recordarán momentos perdidos. Otros agradecieron ver algo tan bonito en medio del caos diario. Muchos simplemente dejaron un “esto me hizo el día”.

Porque esta escena no trata solo de una canción. Trata de algo mucho más grande:
del poder de la música, del cariño que no se olvida, de la memoria emocional que se aferra aunque lo demás se vaya desvaneciendo.

Un instante chiquito, sí…
pero suficiente para recordarnos que, a veces, el corazón recuerda lo que la mente ya no puede.

Te amo mi Lili, acompañarte en tu enfermedad no ha sido fácil, pero estos momentos son los que más me reconfortan, te cuidaré así como tu me cuidaste❤️‍🩹 #alzheimer #juangabriel #alzheimersawareness

