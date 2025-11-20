Fernanda Familiar fue reconocida con el Summa Cum Laude de la Fundación Sebastián, uno de los honores más significativos dentro del ámbito cultural en México. El premio distingue trayectorias que han elevado la conversación pública, defendido la verdad y contribuido al crecimiento intelectual y humano del país.

La ceremonia tuvo un momento especialmente emotivo al contar con la presencia de su madre, Josefina, y de sus hijos Santiago y Natalia, quienes acompañaron a Fernanda en la mesa principal. Junto a ellos estuvieron Joaquín López Dóriga, encargado de presentar la trayectoria de la periodista, así como Gaby Vargas, Raúl Ferraez y su esposa, además de Carlos Nader y Aida Gatica. El reconocimiento se convirtió así en un encuentro íntimo entre familia, amistades y colegas que han sido testigos del camino profesional y personal de Fernanda a lo largo de más de tres décadas.

El premio subraya su capacidad para sostener una conversación pública honesta en tiempos complejos. Su estilo directo, su defensa constante de los derechos humanos y su apuesta por un periodismo humano y riguroso la han consolidado como una de las voces más influyentes del país. La Fundación Sebastián destacó la manera en que Fernanda ha logrado crear puentes entre ciudadanía y poder, entre dolor y esperanza, entre denuncia y empatía.

El Summa Cum Laude no solo celebra una trayectoria periodística, también honra la calidad humana de Fernanda Familiar, su compromiso con la verdad y su dedicación para abrir espacios donde la dignidad, la reflexión y la palabra sigan teniendo un lugar central. El reconocimiento reafirma su legado y su contribución a la cultura cívica de México.