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Aquí el proceso para el examen de control para ingresar a la UNAM

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Redacción
Author: Redacción
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La Universidad Nacional Autónoma de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas, informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1:

  1. A partir de mañana miércoles 5 de agosto podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial. La página estará disponible en:
    https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html
  2. A partir del viernes 7 de agosto las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1. Ahí obtendrán su cita para el Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.
  3. Entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 se aplicará el Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:
  • León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)
  • Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)
  • Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)
  • Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

En caso de dudas o aclaraciones, las y los aspirantes podrán ingresar a la siguiente dirección:
https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

Se les recuerda que el folio protege los datos personales, por lo que no se debe compartir con personas ajenas a la Universidad.

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Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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