Septiembre es uno de los meses más especiales para descubrir México. Es la época en que el país celebra su Independencia y donde las tradiciones, la música, la gastronomía y el orgullo e identidad nacional se viven con una intensidad única.

Y si existe un lugar donde esta celebración cobra un significado especial, es Guanajuato.

Aquí comenzó la historia que transformó a México. En Dolores Hidalgo, considerado la Cuna de la Independencia Nacional, tuvo lugar el histórico Grito de Dolores que marcó el inicio del movimiento independentista en 1810.

Cada septiembre, este legado histórico se convierte en una experiencia viva para visitantes que desean conocer el corazón de las tradiciones mexicanas.

Las plazas se llenan de música, las calles se visten de colores patrios y la gastronomía toma un papel protagónico en una celebración donde la identidad mexicana se comparte con orgullo.

Más allá de los actos conmemorativos, Guanajuato invita a recorrer ciudades y pueblos donde la historia forma parte de la vida cotidiana.

En Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, los visitantes pueden caminar por sus emblemáticos callejones, descubrir su riqueza arquitectónica y disfrutar de una atmósfera festiva que combina cultura, tradición y hospitalidad.

Por su parte, San Miguel de Allende ofrece una mezcla única de historia, arte, gastronomía y experiencias contemporáneas que la han convertido en uno de los destinos más reconocidos de México.

Las Fiestas Patrias también son una oportunidad para descubrir algunos de los sabores más representativos del estado. Desde las tradicionales enchiladas mineras hasta las famosas guacamayas, pasando por la cajeta de Celaya, las nieves artesanales de Dolores Hidalgo y la cocina tradicional que preservan las cocineras de distintas regiones del estado.

La música ocupa igualmente un lugar especial durante estas fechas. En Guanajuato, el legado de la música mexicana sigue vivo a través de la figura de José Alfredo Jiménez, uno de los máximos representantes de la canción ranchera, cuya historia puede conocerse en Dolores Hidalgo.

A ello se suman las experiencias relacionadas con las bebidas espirituosas de la entidad. El tequila, el mezcal y los vinos guanajuatenses forman parte de rutas turísticas que permiten conocer la riqueza productiva y cultural del estado a través de recorridos, degustaciones y experiencias en sus lugares de origen.

La celebración también es una oportunidad para descubrir los seis Pueblos Mágicos de Guanajuato: Comonfort, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos, Salvatierra y Yuriria, donde la tradición y la autenticidad se conservan en cada rincón.

Gracias a su conectividad aérea y terrestre, Guanajuato es fácilmente accesible a través del Aeropuerto Internacional del Bajío y se encuentra a aproximadamente cuatro horas por carretera de la Ciudad de México, permitiendo complementar cualquier recorrido por el país.

Las Fiestas Patrias son mucho más que una celebración nacional. Son la oportunidad de descubrir la esencia de México en el lugar donde comenzó su historia.

Porque hay destinos que se visitan y hay otros que permiten entender el alma de un país.

Guanajuato es uno de ellos.