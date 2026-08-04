Mexicanos no tienen un problema de riqueza sino de diversificación: Aureo

Aureo, una plataforma mexicana de Bitcoin, publicó hoy la segunda edición de su serie de investigación The Aureo Quarterly: Riqueza en México 2026: por qué dominan los bienes raíces, de Santiago Varela Belmont y Tristan Borges Solari.

El estudio, construido desde fuentes primarias (INEGI, Banco de México, Censo 2020, SHF, CONAVI y estados financieros del Infonavit, entre otras), documenta una hoja de balance nacional con pocos paralelos: por cada peso que los hogares mexicanos tienen en activos financieros, hay tres en bienes raíces a nivel de toda la economía. Cuando la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares le preguntó directamente a las familias, la proporción no fue de tres a uno. Fue de doce a uno.

Entre los hallazgos principales:

Menos de 2% de los hogares mexicanos posee una sola acción, bono o fondo de inversión.

Casi una de cada cinco viviendas del país, 8.7 millones, está vacía: solo utilizada como reserva de valor.

Vender una propiedad tiene un costo real: un departamento comprado en 5 millones de pesos y vendido en 6 pierde cerca de 850,000 pesos en comisiones, impuestos y trámites antes de llegar al dueño.

Más de la mitad de los trabajadores mexicanos son informales y nunca tuvieron acceso al sistema financiero formal, lo que explica buena parte de la concentración.

Desde 2010 la vivienda subió casi el doble que los salarios; una casa cuesta hoy 13 veces el ingreso anual de un hogar.

La concentración tiene consecuencias medibles. Un patrimonio guardado en ladrillo no se vende por partes, no produce rendimiento mientras espera y pierde valor cada vez que cambia de manos. Para las familias que tienen una sola propiedad como todo su ahorro, eso significa que la riqueza existe en papel pero no está disponible cuando hace falta. Para la siguiente generación significa algo distinto: con una vivienda que cuesta 13 veces el ingreso anual de un hogar, la puerta de entrada al único activo que la mayoría sabe usar se está cerrando.

«No es una falla moral ni una preferencia cultural», señalan los autores. «Es una respuesta racional a décadas de devaluaciones y a un sistema financiero que nunca llegó a la mitad de la fuerza laboral. El reto ahora es que lo que protegió a una generación no le cierre la puerta a la siguiente.»

El documento no recomienda activos ni presenta conclusiones de inversión. Publica íntegramente su metodología, sus fuentes y sus limitaciones, incluida la diferencia entre los datos de cuentas nacionales y lo que reportan los propios hogares en encuesta.

The Aureo Quarterly es una serie de cuatro entregas. La primera edición analizó cuatro marcos de valuación de Bitcoin. Esta segunda documenta la estructura patrimonial de México. Las próximas cubrirán Bitcoin como capital digital (Parte 3) y la implementación práctica para empresas y family offices (Parte 4).

Los autores presentarán los hallazgos del reporte en un evento abierto al público el 6 de agosto en La Casa de Satoshi, en Ciudad de México.