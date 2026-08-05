Joseph Blatter, expresidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), considera que ha llegado el momento en el que una mujer rija los caminos de la organización. Y su candidata para sustituir a Infantino es la exfutbolista Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Futbol.

A través de su cuenta de X, el exfuncionario respaldó a Klaveness estableciendo que la otrora seleccionada nacional de Noruega «merece el máximo respeto». «Fue la única que siempre tomó una postura clara y no se plegó a la corriente mayoritaria», estableció Blatter.

Lise Klaveness deserves the utmost respect. She was the only one who always took a clear stand and did not go along with the mainstream. And at FIFA, the time is right for a woman to take the lead. #liseklaveness #norgesfotballforbund #norge #fifa #gianniinfantino #lise4president… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) August 4, 2026

Para Blatter, «ha llegado el momento de que una mujer asuma el liderazgo de la FIFA».

La declaración llega en uno de los momentos más tensos de la gestión de Gianni Infantino. Los escándalos del aún director de la FIFA abarcan desde la supuesta renta del Castillo de Chapultepec en México para una cena de gala –prohibido en los reglamentos del Instituto Nacional de Antropología e Historía– hasta las intenciones de la UEFA de proceder legalmente contra la Federación tras sus intenciones privatizadoras contra la Copa del Mundo, pasando por la entrega de un premio FIFA de la Paz al presidente Donald Trump y la intervención de este en la sanción emitida por un árbitro contra un seleccionado estadounidense.

De acuerdo con EFE, la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) solicitó a Infantino y Joshua Kuchner (hermano de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump) preservar toda la información referente a FIFA Forward Enterprise (FFE), la iniciativa del cuñado de Ivanka Trump para privatizar la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Esta conservación abarca borradores, modelos financieros, actas de reuniones y demás correspondencia relacionada con el tema. De lo contrario, la UEFA considerará que han cometido destrucción de pruebas.

La organización europea también solicitó que se preserven las comunicaciones con 18 altos funcionarios de la FIFA luego de que el director de operaciones, Kevin Lamour, denunciara que habían sido engañados.