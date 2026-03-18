Primero fue un peluche… y ahora, al parecer, ya hasta romance tiene.

El famoso macaco japonés Punch, que se volvió viral hace tiempo por una historia que rompió corazones, vuelve a dar de qué hablar en redes sociales… y esta vez no está solo.

Para quienes no lo recuerdan, Punch se hizo famoso cuando era apenas una cría. Fue rechazado por su propia madre, obligando a los cuidadores a intervenir para poder salvarlo.

Y aquí viene lo que hizo llorar a medio internet.

Para ayudarlo a desarrollarse, le dieron un peluche… uno que el pequeño macaco comenzó a abrazar como si fuera su mamá.
Las imágenes se volvieron virales y convirtieron a Punch en uno de los animales más queridos en redes.

Con el tiempo, Punch creció, se adaptó a su entorno y continuó conviviendo con otros primates. Todo parecía una historia cerrada…

Pero no.

Ahora el monito volvió a hacerse tendencia, porque en nuevas fotos y videos aparece junto a Aiko, otra macaca con una historia bastante parecida: también fue rechazada por su grupo.

Y claro… internet no perdona.

Usuarios comenzaron a decir que Punch “ya tiene novia”, luego de verlos convivir constantemente, pasar tiempo juntos y mostrarse bastante cercanos.

Aunque en realidad, según algunos expertos, podría ser solo convivencia natural entre primates, eso no ha impedido que las redes hagan lo suyo y conviertan la historia en algo más, digamos… romántico.

Porque si algo nos encanta es convertir historias tristes en finales felices.

Y así, el pequeño Punch (aquel que alguna vez abrazaba un peluche para no sentirse solo) hoy vuelve a conquistar corazones… Pero ahora acompañado.

¿Será que ya estamos ante la primera historia de amor viral del mundo animal?

Roberto Barajas
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

