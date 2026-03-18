Primero fue un peluche… y ahora, al parecer, ya hasta romance tiene.
El famoso macaco japonés Punch, que se volvió viral hace tiempo por una historia que rompió corazones, vuelve a dar de qué hablar en redes sociales… y esta vez no está solo.
Para quienes no lo recuerdan, Punch se hizo famoso cuando era apenas una cría. Fue rechazado por su propia madre, obligando a los cuidadores a intervenir para poder salvarlo.
Y aquí viene lo que hizo llorar a medio internet.
Para ayudarlo a desarrollarse, le dieron un peluche… uno que el pequeño macaco comenzó a abrazar como si fuera su mamá.
Las imágenes se volvieron virales y convirtieron a Punch en uno de los animales más queridos en redes.
Con el tiempo, Punch creció, se adaptó a su entorno y continuó conviviendo con otros primates. Todo parecía una historia cerrada…
Pero no.
Ahora el monito volvió a hacerse tendencia, porque en nuevas fotos y videos aparece junto a Aiko, otra macaca con una historia bastante parecida: también fue rechazada por su grupo.
Y claro… internet no perdona.
Usuarios comenzaron a decir que Punch “ya tiene novia”, luego de verlos convivir constantemente, pasar tiempo juntos y mostrarse bastante cercanos.
Aunque en realidad, según algunos expertos, podría ser solo convivencia natural entre primates, eso no ha impedido que las redes hagan lo suyo y conviertan la historia en algo más, digamos… romántico.
Porque si algo nos encanta es convertir historias tristes en finales felices.
Y así, el pequeño Punch (aquel que alguna vez abrazaba un peluche para no sentirse solo) hoy vuelve a conquistar corazones… Pero ahora acompañado.
¿Será que ya estamos ante la primera historia de amor viral del mundo animal?