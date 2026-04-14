Martha Herrera confirmó su salida de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León para dedicarse de lleno a la construcción de una agenda ciudadana dentro de un proyecto político con miras a 2027.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde explicó que su decisión responde a una convicción personal y ética. Herrera sostuvo que era momento de separarse por completo de su responsabilidad como funcionaria pública para concentrarse en una nueva etapa política sin mezclar tareas de gobierno con aspiraciones futuras.

“Me separo de mi cargo como secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León para dedicarme de lleno a construir una agenda ciudadana dentro de un proyecto político que me exige, ante todo, ser coherente, ética y completamente íntegra en mi actuar”, externó.

En su mensaje, defendió que su salida no representa un alejamiento de las causas que impulsó desde la administración estatal. Por el contrario, aseguró que busca seguir trabajando por temas como igualdad, inclusión, cuidados, justicia social y desarrollo sostenible, ahora desde otra trinchera y con dedicación de tiempo completo.

“Esta decisión no es un retiro de mis causas; es, por el contrario, una manera de honrarlas con mayor claridad. Porque la igualdad, la inclusión, los cuidados, la justicia social y el desarrollo sostenible no pertenecen a una sola trinchera: se construyen desde la política, desde la organización ciudadana, desde la cercanía con la gente y desde la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace”, abundó.

La exfuncionaria también hizo un balance de su paso por el gabinete estatal. Señaló que durante los últimos cinco años participó en una visión de política social que colocó a las personas al centro y que asumió como una responsabilidad diaria el combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión en Nuevo León.

“Hoy cierro esa etapa con orgullo, con gratitud y con la certeza de que el camino recorrido deja resultados que hablan por sí mismos. Pero también con la claridad de que mi causa sigue viva, más fuerte que nunca, y que mi compromiso con Nuevo León continúa desde una nueva trinchera, ahora de tiempo completo, en la construcción de una agenda ciudadana y política que busque transformar realidades de fondo”, señaló.

Martha Herrera deja el cargo con una trayectoria sólida

La salida de Martha Herrera ocurre con una trayectoria que la colocó como una de las figuras más visibles de la política social en Nuevo León. Es una especialista en desarrollo sostenible, inclusión, alianzas estratégicas y articulación entre sectores, con experiencia en organismos empresariales, sociales y espacios internacionales vinculados a la agenda de desarrollo.

Durante su paso por el servicio público, su nombre quedó ligado a la estrategia estatal “La Nueva Ruta”, presentada por el Gobierno de Nuevo León como uno de sus principales instrumentos para atender pobreza, desigualdad y rezago social. De acuerdo con información oficial, esa política alcanzó a 1.3 millones de personas y fue vinculada por la administración estatal con una reducción de más de 337 mil personas en situación de pobreza entre 2020 y 2022.

Herrera también fue identificada por el propio gobierno como una pieza clave en programas como Hambre Cero Nuevo León y en la construcción de una agenda enfocada en cuidados, igualdad sustantiva y atención territorial. Su perfil no solo ganó peso por el cargo que ocupó, sino por la proyección técnica y pública que fue acumulando en temas de inclusión y desarrollo social, algo que hoy le da una base política propia para buscar una nueva etapa fuera del gabinete.