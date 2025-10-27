La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó tajantemente que exista algún acuerdo entre el gobierno federal y el empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas, luego de que el magnate publicara una carta asegurando que su empresa mantiene la voluntad de saldar sus impuestos “de manera justa y legal”.

Durante su conferencia matutina de este 27 de octubre, la mandataria rechazó cualquier tipo de negociación o trato preferencial con el empresario y afirmó que “si hubiera querido pagar, ya lo habría hecho”.

“Con el SAT no se requiere ninguna reunión ni mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La carta que reavivó el conflicto

La controversia inició cuando Grupo Salinas difundió en redes sociales una carta enviada hace un año a la entonces jefa de Gobierno, donde aseguraba haber sostenido “mesas de negociación” con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a fin de resolver los litigios fiscales que enfrenta la compañía.

En la misiva, Salinas Pliego afirmaba que su grupo “siempre ha tenido la disposición de pagar lo que es legal y correcto” y que era momento de que “todo México conociera la verdad”.

Sin embargo, Sheinbaum desmintió que existiera algún arreglo previo o compromiso asumido por parte del gobierno anterior. Para reforzar su postura, pidió al actual subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, —quien fungía como funcionario en Gobernación durante las supuestas negociaciones— aclarar públicamente el asunto.

“Le pedí a Arturo que viniera para que explicara realmente lo que ocurrió. Nunca se llegó a ningún acuerdo”, señaló la presidenta.

El SAT y la Procuraduría Fiscal responden

Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, explicó que el SAT no ha dado respuesta formal a las solicitudes del empresario debido a la forma en que sus empresas “acostumbran litigar”: interponiendo recursos para frenar los cobros y alargar los procesos judiciales.

“Si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, sin restricción alguna”, puntualizó Galeano.

La funcionaria recordó que el SAT esperará la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los casos fiscales de Grupo Salinas, que suman miles de millones de pesos en impuestos no pagados.

El conflicto entre el gobierno y Salinas Pliego

El empresario ha mantenido una relación tensa con el gobierno federal desde 2020, cuando comenzaron los litigios por presuntas deudas fiscales de TV Azteca, Elektra y Totalplay, estimadas en más de 30 mil millones de pesos.

En repetidas ocasiones, Salinas Pliego ha acusado a las autoridades hacendarias de “persecución política y abuso de poder”, mientras que el gobierno ha insistido en que ninguna empresa está por encima de la ley.

Con las declaraciones de hoy, Sheinbaum cierra cualquier posibilidad de negociación privada y deja claro que, en su administración, el pago de impuestos no será tema de mesas políticas, sino de cumplimiento legal.