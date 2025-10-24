La paciencia de los acapulqueños llegó al límite. Vecinos de distintas colonias y fraccionamientos bloquearon este martes la Costera Miguel Alemán, el corazón turístico del puerto, exigiendo a la alcaldesa Abelina López Rodríguez que restablezca el servicio de agua potable, suspendido desde hace más de tres meses.

Mientras los habitantes reclaman el derecho básico de acceder al agua, la presidenta municipal enfrenta señalamientos por el extravío de 900 millones de pesos del erario público, una cifra que no ha podido justificar y que, según denuncias ciudadanas, habría afectado directamente la operación de los servicios públicos municipales.

“Nos prometió que ayer regresaría el agua, pero seguimos secos”

Las protestas comenzaron la mañana del martes y se extendieron por varios puntos del puerto. Los vecinos, portando cubetas vacías y carteles, cerraron la circulación sobre la Costera Miguel Alemán, una de las principales arterias de la ciudad, para exigir respuestas.

En paralelo, habitantes de barrios históricos y del fraccionamiento Las Playas realizaron manifestaciones en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), donde denunciaron corrupción, negligencia y desvío de recursos.

“Nos prometieron que el agua regresaría ayer. No llegó. Ya van tres meses sin una gota y mientras tanto la presidenta ni da la cara ni explica qué pasó con los 900 millones de pesos”, denunció una vecina del barrio La Fábrica.

El dinero perdido y la crisis que ahoga a Acapulco

La alcaldesa Abelina López no ha ofrecido declaraciones claras sobre el destino de los 900 millones de pesos desaparecidos del presupuesto municipal, ni sobre la crisis hídrica que afecta a miles de familias.

La falta de inversión en infraestructura hidráulica, los presuntos desvíos y la mala gestión han provocado una emergencia social en el puerto, donde ni los hospitales ni las escuelas cuentan con abasto suficiente de agua.

El malestar ciudadano crece a la par del deterioro institucional. Las manifestaciones se repiten cada semana y el enojo se multiplica con una pregunta que resume la indignación de todo Acapulco:

¿Dónde está la alcaldesa Abelina López… y los 900 millones de pesos?

Un símbolo del abandono

El caso de Acapulco ilustra el colapso de los servicios públicos en varios municipios gobernados por Morena, donde la opacidad y la negligencia se han convertido en norma.

Mientras la alcaldesa evade la rendición de cuentas, los habitantes sobreviven entre el calor, la escasez y la desesperación.

En las calles, la protesta ya no es solo por agua, sino por dignidad y justicia.