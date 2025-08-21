Ciudad de México, 20 de agosto de 2025. Luego de que Anne Milgram, directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), afirmara que México mostraba una “disposición sin precedentes” para cooperar en seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a desmentir tales declaraciones. Según la mandataria, no existe ningún acuerdo extraordinario con Washington más allá de la cooperación normal y protocolaria entre ambos países.

El contraste no es menor. Mientras la DEA asegura que hay una apertura inédita, Sheinbaum insiste en que México mantiene su independencia en materia de seguridad nacional. Esta contradicción genera una pregunta de fondo: ¿se trata de un malentendido diplomático o de un doble discurso entre lo que se comunica hacia afuera y lo que realmente sucede en lo interno?

El desmentido también abre espacio a la especulación. Por un lado, podría interpretarse como un intento de Sheinbaum por contener la narrativa de intromisión estadounidense, especialmente en un país donde la soberanía es un tema altamente sensible. Pero por otro, la contradicción sugiere que la DEA podría estar filtrando información para marcar agenda, presionar políticamente o exhibir un nivel de cooperación que, de ser cierto, el gobierno mexicano preferiría mantener en secreto.

El silencio sobre los detalles de esta colaboración alimenta la incertidumbre. ¿Está México realmente manteniendo su soberanía intacta o simplemente ocultando acuerdos incómodos con Estados Unidos?

Lo cierto es que la disparidad en las versiones refleja un escenario de desconfianza: o la DEA exagera su influencia en México, o la presidencia de Sheinbaum oculta a la ciudadanía hasta dónde llega la mano de Washington en la lucha contra el narcotráfico.