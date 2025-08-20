Estados Unidos iniciará una nueva etapa en su política fronteriza: el presidente Trump ha ordenado pintar de negro todo el muro que separa México del sur estadounidense. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció durante una visita al muro en Santa Teresa, Nuevo México, que el motivo es claro: la pintura negra absorberá más calor al sol, elevando la temperatura del metal al punto de volverse casi imposible de escalar.

Según Noem, el muro ya es “alto, profundo y muy difícil de escalar o cavar”, y esta nueva medida hace que “sea todavía más difícil que la gente lo escale”. Incluso, la secretaria ayudó con el rodillo para pintar un tramo del muro in situ.

Además del efecto térmico, el director de la Patrulla Fronteriza, Mike Banks, señaló que la pintura negra también ofrece una ventaja práctica: previene la oxidación del acero.

Este plan no es nuevo, sino una reactivación de una idea ya contemplada en la primera administración de Trump. En ese entonces se estimó que el costo podría llegar a los 500 millones de dólares.

Financiamiento y seguimiento

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia amparada por el paquete presupuestal del “One Big Beautiful Bill” (OBBB), que asigna aproximadamente 46.5 mil millones de dólares a la continuación de la construcción del muro, incluidos sensores, cámaras y otras tecnologías de vigilancia. El gobierno avanza a un ritmo de cerca de 800 metros por día en obra nueva.

¿Qué representa esto?

La decisión de pintar el muro de negro representa una mirada simbólicamente intimidante y calculada: el objetivo va más allá de la seguridad estructural y entra al terreno de la disuasión psicológica. A pesar de la drástica reducción en los cruces irregulares, los niveles más bajos en décadas, el gobierno opta por reforzar la barrera con tácticas que apelan al revestimiento físico y sensorial.