Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, presentó este miércoles 7 de agosto los avances de su programa “Plan México”, centrado en reforzar la seguridad y mejorar el acceso a la salud pública.

En conferencia de prensa desde la casa de transición, Sheinbaum destacó que ya se han realizado las primeras reuniones con su próximo gabinete, en particular con los responsables de seguridad y salud, para comenzar la implementación de las promesas clave que hizo en campaña.

Uno de los principales ejes del avance es la inversión farmacéutica. La futura mandataria explicó que ya se han tenido encuentros con empresarios del ramo, a fin de consolidar a México como un “polo farmacéutico” que garantice el abasto nacional de medicamentos. Esto, dijo, se suma al fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar.

«Ya estamos en diálogo con la industria. Queremos que México sea autosuficiente en medicamentos y tecnologías de la salud», declaró.

En materia de seguridad, Sheinbaum informó que se están evaluando los programas actuales y que mantendrá coordinación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras instancias del gobierno federal. También resaltó que se ha iniciado un mapeo estratégico para identificar zonas prioritarias en el combate al crimen organizado y delitos de alto impacto.

El Plan México fue presentado originalmente como una estrategia integral de bienestar, seguridad y salud. De acuerdo con la presidenta electa, su implementación será paulatina, pero firme, desde el primer día de su gobierno.