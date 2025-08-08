La banda de Oaxaca ya alzó la voz y con razón. Resulta que la famosa marca de los tres rayitas, Adidas, se aventó a sacar unos zapatos llamados “Oaxaca Slip On”, según ellos “inspirados” en los huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalalag, allá en la sierra oaxaqueña… pero sin pedir ni tantita chance ni decir “gracias por la idea”.

Y así como lo oyen: ni una mención, ni un reconocimiento, ni un «con permiso». Nada. Por eso, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca dijo ¡basta! y pidió que se suspenda de inmediato la venta de ese calzado.

La dependencia estatal le tiró con todo al diseñador Willy Chavarría —quien colaboró con Adidas para este modelito— acusándolo de apropiación cultural, y no solo eso: también de invisibilizar a los verdaderos creadores del patrimonio cultural y repetir esas mañas históricas de andar despojando a los pueblos originarios.

El gobierno oaxaqueño quiere que se pare la comercialización del modelito, que haya diálogo directo con la comunidad de Yalalag, y que Adidas se ponga serio y reconozca públicamente de dónde sacaron la inspiración. Porque no es cualquier cosa, señores: estos huaraches son parte de una identidad que ha sobrevivido generaciones.

Y para que vean que la cosa va en serio, el propio gobernador Salomón Jara ya está checando si se arma una denuncia legal. Y no sería la primera vez: ya en otras ocasiones el gobierno federal ha tenido que jalarle las orejas a marcas internacionales por andarse pirateando diseños de pueblos originarios sin permiso.

Ahí tienen el caso de Shein el año pasado, que también se aventó a copiar prendas del pueblo náhuatl de San Gabriel Chilac, y pues… ¡zas!, carta y regañiza.

Para acabar pronto, esto no es solo de dinero. Es de respeto. Porque cuando una empresa gigante agarra un diseño que tiene siglos de historia, lo viste de “moda” y lo vende como si fuera suyo, lo que está haciendo es borrar, sin querer queriendo, la historia de quienes realmente lo crearon.

Y bueno… El diseñador Chavarría ya borró de sus redes las fotos con los huaraches.