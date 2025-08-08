Declaraciones que incomodan
Ricardo Monreal encendió la polémica con una frase que no pasó desapercibida: su desayuno promedio cuesta 2 161.23 pesos y, según sus palabras, «prefiere enfrentar a su esposa que a la oposición«. También afirmó que «cuando tienes compromisos con tu familia debes de cumplirlos. […] Sería muy lamentable que en 47 años no puedas cumplirle a tu esposa un compromiso de tipo religioso.”
Lo dijo con tono solemne, como si fuera un gesto ejemplar. Pero el contraste con la realidad nacional y, con su discurso de «justa medianía», resulta inevitable.
¿Qué cuesta desayunar en México? Precios comparativos
|Lugar
|Tipo de desayuno
|Precio aprox. por persona (MXN)
|Fiesta Inn
|Desayuno buffet en hotel empresarial
|$185–$210
|Starbucks
|Combo café + pan o sándwich
|$150–$200
|Vips
|Desayuno completo con bebida
|$230–$300
|Toks
|Desayuno completo con bebida
|$250–$320
|Sanborns
|Desayuno completo con café
|$280–$350
|Monreal
|Desayuno promedio (según él)
|$1080
Mientras millones de personas desayunan con menos de 100 pesos, el desayuno de Monreal cuesta más que una semana de despensa para muchas familias.
Medianía de palabra, privilegio de acto
Hablar de moderación desde un lugar privilegiado es fácil. Difícil es predicar con el ejemplo. ¿Cómo se sostiene el discurso de la “medianía” cuando el estilo de vida grita lo contrario?
Además, justificar el gasto con un «compromiso religioso con la esposa» suena más a excusa que a argumento. Es el uso del símbolo familiar como blindaje ante un reclamo legítimo: la desconexión entre clase política y ciudadanía.
Lo que opina Fernanda Familiar:
“No es austeridad, es teatro disfrazado de palabras bonitas. Si tu vida no corresponde a lo que predicas… estás vendiendo ilusión.”