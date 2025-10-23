La tragedia golpeó a una primaria en el estado de Coahuila. Un niño de apenas 6 años perdió la vida al caerle encima la techumbre del plantel, una estructura financiada con recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”, impulsado por el gobierno de Morena y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El accidente ocurrió durante la jornada escolar, cuando parte del techo de la zona de recreo colapsó sobre los alumnos. Testigos aseguran que no había supervisión de obra adecuada y que la estructura presentaba grietas visibles desde hace semanas.

Pese a la magnitud del hecho, la respuesta oficial fue mínima. La SEP emitió un breve comunicado en el que “lamenta el fallecimiento del menor”, sin hacer referencia a la empresa contratista, los mecanismos de supervisión ni a las posibles responsabilidades de funcionarios públicos involucrados.

Padres de familia y docentes exigieron justicia y transparencia en la investigación. Denuncian que las autoridades educativas asignaron la obra sin verificar la calidad de los materiales ni la experiencia del constructor, práctica que se ha vuelto común bajo el esquema del programa “La Escuela es Nuestra”, que entrega directamente los recursos a comités escolares sin garantizar asistencia técnica o control estructural.

Un programa bajo la lupa

El programa federal “La Escuela es Nuestra” ha sido señalado en múltiples ocasiones por opacidad y falta de seguimiento técnico en obras escolares. La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido sobre irregularidades en el uso de los fondos y deficiencias en infraestructura básica en distintos estados del país.

Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad ha sido sancionada.

El caso de Coahuila podría convertirse en un símbolo de los riesgos de la improvisación y la ausencia de supervisión en obras que deberían garantizar la seguridad de los niños.

Mientras tanto, una familia vela a su hijo, una escuela queda marcada por la tragedia y un país se pregunta cómo un programa creado para mejorar la educación terminó costando una vida.