De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, la Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, por delitos electorales, cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa.



La información fue dada a conocer con base en las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, ya que Videgaray estaría ligado al financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a campañas políticas en México.

o anterior fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. «Me informaron que se hizo una solicitud (…) al Poder Judicial pero se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo», dijo al respecto.



«Le tengo confianza al fiscal para que se actúe con rectitud y que también no haya persecución, que no haya venganzas, que (…) se aplique la ley sin consigna», agregó tras mencionar que «uno de los presuntos delitos» del que se acusa al exfuncionario es «traición a la patria».



Sin embargo, el Poder Judicial habría negado el documento, por lo que la Fiscalía intentaría nuevamente conseguir la orden de aprehensión.



«El documento de 100 páginas fue presentado ante el Poder Judicial planteando la orden de aprehensión contra Videgaray. Mis fuentes me confirman que en el Poder Judicial ‘batearon’ el documento, y la FGR se replegó para rearmar la petición e intentar de nuevo conseguir la orden», detalló Loret de Mola en Twitter.

Este es el documento con el que se pidió la orden de aprehensión contra Luis Videgaray por traición a la patria, cohecho, asociación delictuosa y delito electoral. Ayer le adelantamos en exclusiva antes que nadie en @latinus_us. El presidente confirmó nuestra exclusiva. pic.twitter.com/3hWqp75MHH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 3, 2020

Videgaray, un economista de 52 años quien se desempeñó como canciller y secretario de Hacienda durante el mandato de Enrique Peña (2012-2018), ha sido señalado por Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Pemex, de haber recibido millones de dólares de Odebrecht para financiar campañas políticas.



Con información de Reuters