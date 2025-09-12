La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León entregó reconocimientos a 56 adolescentes y familiares que concluyeron estudios de primaria, secundaria, preparatoria abierta y cursos de capacitación en la Red de Centros CAIPA.

En el acto, celebrado en el Instituto de Profesionalización para el Servicio Público, la secretaria Martha Herrera destacó que, gracias al modelo integral de estos centros, cerca de 500 jóvenes han logrado reincorporarse al sistema educativo en la entidad.

Palabras de Martha Herrera

“Hoy graduamos a 56 personas, en su mayoría jóvenes CAIPA, pero también familiares. En los 22 centros que tenemos en el estado hemos trabajado con más de 170 mil personas, fortaleciendo factores de protección y eliminando riesgos para nuestras juventudes”, afirmó la funcionaria.

Un modelo integral

Los CAIPA ofrecen acompañamiento educativo y capacitación para el trabajo, buscando que adolescentes en situación de riesgo y sus familias no queden fuera del sistema escolar. El reconocimiento incluyó también talleres como la elaboración de velas aromáticas, en los que participaron jóvenes y madres de familia.