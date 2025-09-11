jueves, septiembre 11, 2025
Noticias
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
Less than 1 min.read

Manuel Espino González, diputado federal de Morena, sufrió un derrame cerebral, informó el partido esta mañana. Fue hospitalizado tras presentar síntomas compatibles con ese tipo de cuadro neurológico, y se encuentra bajo cuidado médico especializado. Se desconocen, por ahora, mayores detalles sobre la gravedad del evento ni pronóstico concreto.

Desde Morena y otros miembros del Congreso se ha expresado solidaridad con Manuel Espino, deseándole pronta recuperación. No se ha emitido por parte de fuentes oficiales un comunicado médico sobre las causas exactas ni el estado actual de salud más allá de que está consciente y recibiendo atención.

