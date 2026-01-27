Petróleos de México decidió retirar de su calendario un cargamento de petróleo crudo que tenía previsto enviar a Cuba durante enero, poniendo freno a una serie de envíos que se mantenían de forma regular desde 2023. La cancelación ocurre en un contexto de mayor presión política de Estados Unidos sobre la isla y sin una explicación oficial por parte del gobierno mexicano.

El embarque estaba programado para cargarse a mediados de enero y arribar a Cuba antes de que concluyera el mes, pero fue eliminado del itinerario, de acuerdo con documentos consultados por Bloomberg. Hasta el momento, ni Pemex ni la Secretaría de Energía han emitido comentarios sobre la decisión.

México y los envíos de petróleo a Cuba

México comenzó a enviar petróleo a Cuba en 2023, luego de que Venezuela redujera sus suministros debido a la caída de su producción petrolera. Desde entonces, Pemex mantuvo envíos constantes como parte de un esquema de apoyo a la isla.

Durante 2025, Pemex envió en promedio un buque mensual, lo que equivalía a alrededor de 20 mil barriles diarios de crudo, según datos recopilados por Bloomberg. Estos envíos se daban en un contexto de crisis energética en Cuba, marcada por apagones, escasez de alimentos y falta de combustibles.

El cargamento cancelado y el silencio oficial

El envío cancelado estaba previsto para transportarse a bordo del buque Swift Galaxy y formar parte del calendario regular de exportaciones de Pemex hacia la isla. Sin embargo, el embarque fue retirado sin que se ofrecieran razones oficiales sobre el cambio de planes.

Tanto Pemex como la Secretaría de Energía fueron consultadas sobre la cancelación del cargamento, pero no respondieron a las solicitudes de información.

Presión de Estados Unidos y contexto político

La cancelación del envío ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump incrementó la presión política contra Cuba. En días recientes, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que advirtió que no habría más petróleo ni recursos económicos para la isla.

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA — ¡CERO! Sugiero firmemente que hagan un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Antes de estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que México planeaba mantener el suministro de petróleo a Cuba como parte de la ayuda humanitaria, en medio de la crisis energética que atraviesa el país caribeño.

Un giro en la política energética hacia la isla

La decisión de Pemex marca un giro relevante en la política de apoyo energético que México había sostenido con Cuba durante los últimos dos años. Aunque no se han precisado los motivos oficiales, la coincidencia con el endurecimiento del discurso estadounidense ha generado cuestionamientos sobre el trasfondo político de la cancelación.

Por ahora, el envío fue retirado del calendario sin que exista información pública sobre si se reprogramará en los próximos meses.