México entregó a Estados Unidos a 37 narcotraficantes recluidos en el penal federal del Altiplano, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral entre ambos países. El traslado se realizó este martes y marca la primera entrega de reos a EU en lo que va de 2026.

Los internos fueron sacados del Centro Federal de Readaptación Social Altiplano #1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y trasladados al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde abordaron un avión Hércules C130 con matrícula FAM3611, que despegó alrededor del mediodía.

Desde la madrugada se reportó un fuerte operativo en las inmediaciones del penal, con sobrevuelos de helicópteros y presencia de vehículos militares. Información extraoficial señala que la movilización comenzó alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando habitantes de la zona notaron intensa actividad aérea.

Durante varias horas, aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas realizaron movimientos entre el penal y el aeropuerto de Toluca, hasta concretar la salida de los reos hacia territorio estadounidense.

Traslado confirmado por el gobierno federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente la entrega de los 37 operadores de organizaciones criminales, a quienes calificó como una amenaza real para la seguridad nacional.

De acuerdo con el funcionario, el traslado se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo esquemas de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía mexicana.

García Harfuch detalló que, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso formal de no solicitar la pena de muerte contra los delincuentes entregados.

Los reos fueron trasladados a distintas ciudades estadounidenses, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, utilizando un total de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración, que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, afirmó el secretario.

La entrega se suma a otros traslados realizados en años recientes como parte de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.