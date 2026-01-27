La promesa de privacidad total en WhatsApp quedó bajo escrutinio judicial. Una demanda colectiva presentada ante un tribunal federal en San Francisco acusa a Meta de engañar a miles de millones de usuarios al vender una “ilusión de seguridad”, mientras conserva la capacidad de acceder, almacenar y analizar mensajes que se presentan como cifrados de extremo a extremo.

El caso, impulsado por usuarios de distintos países, sostiene que la narrativa pública de privacidad absoluta no coincide con las prácticas internas de la compañía, lo que reavivó el debate global sobre si los chats “privados” en plataformas masivas realmente lo son.

La demanda contra Meta y WhatsApp

De acuerdo con la acusación, la empresa matriz Meta habría mantenido mecanismos internos que permiten acceder al contenido de mensajes en WhatsApp, pese a asegurar que solo el emisor y el receptor pueden leerlos.

La demanda incluye a usuarios de México, Brasil, India, Australia y Sudáfrica, y busca certificarse como una acción colectiva a escala global por presunto fraude al consumidor y publicidad engañosa.

El papel de los informantes internos

Uno de los puntos más delicados del proceso es la mención de informantes internos, quienes, según los demandantes, aportaron pruebas de que empleados de Meta tendrían herramientas para acceder a chats y archivos multimedia bajo ciertas condiciones.

La acusación afirma que, aunque la empresa asegura no conservar claves de descifrado, sí retendría “la sustancia” de las comunicaciones con fines de análisis de datos, contradiciendo la idea de privacidad absoluta que se promociona a los usuarios.

Los principales señalamientos de la acusación

Entre los puntos centrales del litigio se encuentran las acusaciones de que empleados pueden visualizar registros de chat considerados privados, que los mensajes no serían tan inaccesibles como se promete y que la publicidad de cifrado de extremo a extremo induciría a error a los usuarios.

La acción legal busca que se reconozca que la promesa de seguridad total no se cumple en la práctica, lo que podría tener implicaciones legales y reputacionales para la empresa.

La respuesta de Meta: “Una ficción frívola”

La compañía reaccionó con dureza. Andy Stone, portavoz de Meta, calificó la demanda como absurda y sostuvo que WhatsApp utiliza desde hace más de una década el protocolo Signal para el cifrado de extremo a extremo.

Según la empresa, cualquier afirmación de que los mensajes no son seguros carece de fundamento técnico y forma parte de lo que describen como una “frívola obra de ficción”. Incluso, Meta ha advertido que podría buscar sanciones legales contra los abogados que impulsan la demanda.

Un debate que vuelve a encenderse

Más allá del proceso legal, el caso volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para las plataformas digitales y sus usuarios: ¿puede existir privacidad absoluta en servicios que operan a escala global y cuyo modelo de negocio gira en torno a los datos?

Aunque la empresa dirigida por Mark Zuckerberg rechaza las acusaciones, la mención de informantes internos y el alcance internacional de la demanda reactivaron la desconfianza de millones de usuarios sobre lo que realmente ocurre con sus mensajes.