Autoridades sanitarias en India activaron protocolos de emergencia tras confirmarse nuevos casos del virus Nipah, una enfermedad considerada de alta letalidad y prioritaria a nivel internacional. Además de los contagios detectados, decenas de personas permanecen en cuarentena y bajo observación médica por haber tenido contacto con los infectados.

La preocupación no se centra únicamente en el número de casos, sino en la peligrosidad del virus, ya que no existe una vacuna ni un tratamiento específico, y su evolución puede ser rápida y grave.

¿Qué es el virus Nipah?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el virus Nipah es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite principalmente de animales a humanos, aunque también puede propagarse a través de alimentos contaminados o por contacto directo entre personas.

Fue identificado por primera vez entre 1998 y 1999 en Malasia y Singapur, inicialmente en cerdos domésticos. Su nombre proviene de la aldea de Nipah, donde se detectaron los primeros casos humanos. El virus pertenece a la familia Paramyxoviridae y puede infectar a distintas especies animales.

¿Por qué genera tanta preocupación?

El virus Nipah presenta una tasa de mortalidad que puede oscilar entre el 40% y el 75%, dependiendo del brote y del acceso a atención médica oportuna. Además, no existe una vacuna ni un antiviral específico, lo que obliga a las autoridades sanitarias a actuar con rapidez ante cualquier brote.

Por esta razón, cada caso confirmado activa protocolos estrictos de aislamiento, rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica para evitar una mayor propagación.

Síntomas del virus Nipah

En una fase inicial, las personas infectadas pueden presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y dolor de garganta. Estos signos pueden parecer comunes, lo que dificulta una detección temprana.

En casos más graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente y provocar mareos, somnolencia, alteraciones de la conciencia, neumonía atípica, insuficiencia respiratoria y signos neurológicos compatibles con encefalitis aguda.

Casos graves y riesgos

En los cuadros más severos, el virus Nipah puede causar encefalitis y convulsiones que progresan al coma en un lapso de 24 a 48 horas. El periodo de incubación suele ser de entre 4 y 14 días, aunque se han documentado casos en los que los síntomas aparecieron hasta 45 días después del contagio.

Aunque algunas personas se recuperan por completo, otras pueden quedar con secuelas neurológicas permanentes, y también se han registrado recaídas tiempo después de la infección inicial.

¿Existe tratamiento contra el virus Nipah?

Actualmente no existen medicamentos ni vacunas específicas contra el virus Nipah. El tratamiento se limita a cuidados intensivos de apoyo, enfocados en atender complicaciones respiratorias y neurológicas.

Por ello, la detección temprana y la contención inmediata de brotes son clave para reducir el número de contagios y muertes asociadas a esta enfermedad.