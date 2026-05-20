Maru Campos insiste: en Chihuahua no hay agentes de EU operando por gestión suya

Maru Campos volvió a fijar postura sobre la presencia de agentes de EU en Chihuahua y aseguró que, en su gobierno, la cooperación con agencias internacionales se limita a intercambio de información dentro de los protocolos fronterizos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, la gobernadora de Chihuahua explicó que cualquier colaboración con autoridades extranjeras debe estar debidamente sustentada, notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y conocida por el gobierno federal.

Campos buscó cerrar el punto que ha generado señalamientos en su contra: los agentes extranjeros, dijo, no realizan labores operativas en territorio mexicano por solicitud o autorización del gobierno estatal.

“Los agentes extranjeros nunca están operativamente en el estado ni en suelo mexicano”, afirmó.

Maru Campos aclara cómo funciona la cooperación con agencias de EU

La mandataria estatal explicó que la colaboración internacional puede incluir solicitudes de información o ubicación de personas requeridas por autoridades extranjeras, pero la actuación directa corresponde a instituciones mexicanas.

Maru Campos fue clara con López-Dóriga sobre los supuestos agentes de EU en Chihuahua:



“La coordinación y la cooperación con las agencias internacionales se da solamente en el marco de los protocolos fronterizos”.



La gobernadora explicó que son “intercambios de información”… pic.twitter.com/rcPzXtk39F — Fernanda Familiar (@qtf) May 20, 2026

Puso como ejemplo que si una agencia extranjera pide ubicar a una persona buscada para extradición, quienes intervienen son policías estatales, fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa o las autoridades mexicanas correspondientes.

“Ve por este malandro que está en tal persona porque lo necesito extraditar, pero ¿quién va por él? Nosotros, los policías estatales, el gobierno mexicano, sea la Secretaría de la Defensa, sea el gobierno federal, el gobierno del estado, pero no van los agentes de Estados Unidos”, explicó.

Con esto, Campos insistió en que debe distinguirse entre cooperación institucional e intervención operativa de agentes extranjeros en suelo mexicano.

“En Chihuahua no hay agentes norteamericanos” autorizados por ella

La gobernadora también fue directa al asegurar que en Chihuahua no existen agentes norteamericanos operando con permiso, gestión o solicitud de su gobierno.

“Quiero dejarlo muy claro y quiero reafirmar esta situación: en el estado de Chihuahua no hay agentes norteamericanos que tengan el permiso, la gestión o la solicitud de parte de la gobernadora del estado de Chihuahua”, sostuvo.

Cuando López-Dóriga apuntó que tampoco correspondería a ella recibir ese tipo de solicitudes, Campos respondió que su responsabilidad está en atender el territorio que gobierna.

“Me dejaron una parcela muy grande y me ocupo de esa parcela, ya es suficiente”, dijo.

La declaración se suma a los posicionamientos previos de la mandataria, quien ha negado haber gestionado, autorizado o conocido la presencia de agentes de EU en operativos dentro de Chihuahua.